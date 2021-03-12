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Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний
Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний
Росавиация на фоне пандемии коронавируса наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:36
2021-03-12T19:36
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр нерадько
экономика
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МОСКВА 12 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне пандемии коронавируса наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков банкротств не отмечает, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.Он отметил, что кредиторская задолженность авиакомпаний растет. "Но это же не только у авиакомпаний происходит, а у всего авиационного сообщества... Все находятся в одинаковой ситуации. Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-нибудь авиакомпанию или какой-нибудь аэропорт. Наоборот, отмечаем сплоченность", - отметил глава Росавиации."Понятно, все взаимосвязано. Ну начнете вы банкротить авиакомпанию из-за лизинговых платежей, условно говоря. Ну хорошо, куда вы денете потом этот самолет, вот в нынешней ситуации, когда сокращаются объемы перевозок? Поэтому все участники авиационного сообщества, все субъекты находятся в одинаковой ситуации. Отмечаем взаимопонимание, отмечаем, что все считают, что должны совместными усилиями выходить из этой ситуации", - добавил он.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько, экономика

Росавиация не нашла признаков банкротств у российских авиакомпаний

19:36 12.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА 12 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне пандемии коронавируса наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков банкротств не отмечает, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний... Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем. Да, наблюдаем ухудшение отдельных показателей. Но я думаю, предполагаю, никто не объявит себя банкротом. Наоборот, все как-то сконцентрировались, сгруппировались и готовы продолжать работу в складывающейся ситуации", - сказал Нерадько.
Он отметил, что кредиторская задолженность авиакомпаний растет. "Но это же не только у авиакомпаний происходит, а у всего авиационного сообщества... Все находятся в одинаковой ситуации. Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-нибудь авиакомпанию или какой-нибудь аэропорт. Наоборот, отмечаем сплоченность", - отметил глава Росавиации.
"Понятно, все взаимосвязано. Ну начнете вы банкротить авиакомпанию из-за лизинговых платежей, условно говоря. Ну хорошо, куда вы денете потом этот самолет, вот в нынешней ситуации, когда сокращаются объемы перевозок? Поэтому все участники авиационного сообщества, все субъекты находятся в одинаковой ситуации. Отмечаем взаимопонимание, отмечаем, что все считают, что должны совместными усилиями выходить из этой ситуации", - добавил он.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоЭкономика
 
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