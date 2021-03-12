https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1601009963.html

ДР Конго приостановила начало вакцинации препаратом AstraZeneca

ДР Конго приостановила начало вакцинации препаратом AstraZeneca

Демократическая Республика Конго (ДРК) приостанавливает начало вакцинации от коронавируса с использованием препарата компании AstraZeneca, сообщает местное... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:28

2021-03-12T19:28

2021-03-12T19:28

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) приостанавливает начало вакцинации от коронавируса с использованием препарата компании AstraZeneca, сообщает местное издание 7sur7 со ссылкой на представителя минздрава.Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах.Конголезское издание отмечает, что приостановка будет действовать до окончания изучения партии вакцины, из-за которой в ряде стран Европы фиксировались серьезные побочные эффекты. Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была стартовать 15 марта.Официально о приостановке использования препарата должен заявить глава минздрава Этени Лонгондо.ДРК получила 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX. В целом в стране выявлено более 26,7 тысячи случаев COVID-19, выздоровели около 22,4 тысячи заболевших и 712 скончались.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу таким же образом поступила Болгария.Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния.

https://ria.ru/20210312/tromby-1600986503.html

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, демократическая республика конго, в мире