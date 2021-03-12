https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600984236.html

AstraZeneca снизит поставки вакцины в Евросоюз на две трети

AstraZeneca снизит поставки вакцины в Евросоюз на две трети

Компания AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:29

2021-03-12T17:29

2021-03-12T17:29

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус в россии

европарламент

коронавирусы

astrazeneca

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов, пишет газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил членам Европарламента 25 февраля, что компания попытается поставить 40 миллионов доз к концу марта, что уже было резким снижением с планируемых 80-100 миллионов доз, указанных в контракте между ЕК и фирмой.Газета сообщает, что по состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила чуть больше 11 миллионов доз в ЕС.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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