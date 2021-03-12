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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600984236.html
AstraZeneca снизит поставки вакцины в Евросоюз на две трети
AstraZeneca снизит поставки вакцины в Евросоюз на две трети
Компания AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:29
2021-03-12T17:29
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус в россии
европарламент
коронавирусы
astrazeneca
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов, пишет газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил членам Европарламента 25 февраля, что компания попытается поставить 40 миллионов доз к концу марта, что уже было резким снижением с планируемых 80-100 миллионов доз, указанных в контракте между ЕК и фирмой.Газета сообщает, что по состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила чуть больше 11 миллионов доз в ЕС.
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вакцина astrazeneca, коронавирус в россии, европарламент, коронавирусы, astrazeneca , еврокомиссия, в мире

AstraZeneca снизит поставки вакцины в Евросоюз на две трети

17:29 12.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов, пишет газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.
Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил членам Европарламента 25 февраля, что компания попытается поставить 40 миллионов доз к концу марта, что уже было резким снижением с планируемых 80-100 миллионов доз, указанных в контракте между ЕК и фирмой.
Газета сообщает, что по состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила чуть больше 11 миллионов доз в ЕС.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус в РоссииЕвропарламентКоронавирусыAstraZenecaЕврокомиссияВ мире
 
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