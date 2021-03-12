https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600977734.html

В ЕС рекомендовали расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

В ЕС рекомендовали расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА) рекомендовало добавить острые аллергические реакции в список возможных побочных эффектов вакцины против... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:09

2021-03-12T17:09

2021-03-12T17:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600895805_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_7b1d4b765957854198f463498544a69c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА) рекомендовало добавить острые аллергические реакции в список возможных побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о возможном анафилактическом шоке и гиперчувствительности к препарату.Регулятор уточнил, что рекомендация основана на изучении 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди порядка 5 миллионов вакцинаций в Великобритании. "После тщательного изучения данных комитет пришел к выводу, что связь реакции с вакциной была вероятной, по крайней мере, в некоторых из случаев", - указали в ЕМА.Сообщается также, что ранее риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату AstraZeneca, но не входил в список возможных побочных эффектов.Ранее Еврокомиссия на фоне приостановки рядом стран союза использования вакцины AstraZeneca после зафиксированных опасных инцидентов с привившимися сообщила, что считает важным следовать научной позиции, которую в Евросоюзе представляет ЕМА.Регулятор накануне сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По словам ЕМА, на настоящий момент нет подтверждения, что вакцинация вызвала зафиксированные состояния, которые не указаны в качестве побочных эффектов данной вакцины. В агентстве подчеркнули, что позиция комитета по безопасности ЕМА заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать связанные с ней риски и вакцина может по-прежнему вводиться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после прививки. Примеру Австрии последовал еще ряд стран Евросоюза.В ЕМА пояснили, что речь идет о партии вакцины AstraZeneca под номером ABV5300, которая общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 европейских стран (Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию).В ЕМА добавили, что, несмотря на отсутствие на данный момент поводов для опасения относительно качества партии ABV5300, расследование инцидентов будет продолжено, также продолжится сбор данных по возможным другим случаям тромбоэмболических осложнений после прививок. "На данный момент имеющаяся информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом", - добавили в ЕМА.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600925015.html

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600874320.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600841813.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, в мире