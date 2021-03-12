https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600925015.html

В ВОЗ озвучили позицию по вакцине AstraZeneca

В ВОЗ озвучили позицию по вакцине AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока идет расследование причин возникновения тромбоза при его... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:25

2021-03-12T13:25

2021-03-12T14:49

маргарет харрис

здоровье - общество

дания

исландия

норвегия

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока идет расследование причин возникновения тромбоза при его использовании.Об этом объявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.Харрис напомнила, что Дания, Исландия и Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca из предосторожности. Кроме того, речь идет об отдельной партии препарата.Специалисты тщательно изучают причины и следствие возникновения тромбоза, пока неясно, ожидалась ли подобная реакция организма и как она связана именно с данной прививкой, добавила представитель ВОЗ.По ее данным на 9 марта, в мире распределили уже 268 миллионов доз вакцин и пока ни одна страна не сообщала о связанных с ними смертях.На минувшей неделе власти Австрии в качестве меры предосторожности приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой. Такое же решение позднее приняли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Накануне использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600874320.html

дания

исландия

норвегия

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