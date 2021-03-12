В ВОЗ озвучили позицию по вакцине AstraZeneca
13:25 12.03.2021 (обновлено: 14:49 12.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока идет расследование причин возникновения тромбоза при его использовании.
Об этом объявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза (вакцины. — Прим. ред.) продолжает превышать риски. <...> У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим".
Специалисты тщательно изучают причины и следствие возникновения тромбоза, пока неясно, ожидалась ли подобная реакция организма и как она связана именно с данной прививкой, добавила представитель ВОЗ.
По ее данным на 9 марта, в мире распределили уже 268 миллионов доз вакцин и пока ни одна страна не сообщала о связанных с ними смертях.
На минувшей неделе власти Австрии в качестве меры предосторожности приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой. Такое же решение позднее приняли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Накануне использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.