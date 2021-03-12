https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600911729.html

Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca

Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca

Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:22

2021-03-12T12:22

2021-03-12T12:22

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вакцина astrazeneca

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ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в пятницу.Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах."Если речь идет о вакцине фирмы AstraZeneca и приостановке вакцинации в девяти странах..., напомню, что другие страны, в том числе большинство стран Евросоюза, реализуют вакцинацию этим препаратом", - сказал Дворчик.Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии. В Румынии в пятницу заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, однако изымут препараты одной из партий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/astrazeneca-1600875520.html

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, польша, в мире