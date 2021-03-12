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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600911729.html
Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca
Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca
Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:22
2021-03-12T12:22
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в пятницу.Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах."Если речь идет о вакцине фирмы AstraZeneca и приостановке вакцинации в девяти странах..., напомню, что другие страны, в том числе большинство стран Евросоюза, реализуют вакцинацию этим препаратом", - сказал Дворчик.Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии. В Румынии в пятницу заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, однако изымут препараты одной из партий.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, польша, в мире

Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca

12:22 12.03.2021
 
© REUTERS / Benoit TessierШприцы с вакциной AstraZeneca
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в пятницу.
Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах.
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
09:23
В ВОЗ изучают отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
"Если речь идет о вакцине фирмы AstraZeneca и приостановке вакцинации в девяти странах..., напомню, что другие страны, в том числе большинство стран Евросоюза, реализуют вакцинацию этим препаратом", - сказал Дворчик.
"Так же ситуация выглядит и в Польше. Последнее заседание штаба состоялось ночью. Нет никаких непосредственных доказательств, что тяжелые осложнения после вакцинации были связаны с непосредственным применением этой вакцины. Нет рекомендации Европейского агентства лекарственных препаратов о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Соответствующие институты, занимающиеся процессом вакцинации и его безопасностью, не рекомендовали изменений в вакцинации какой-либо из вакцин в Польше", - добавил он.
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии. В Румынии в пятницу заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, однако изымут препараты одной из партий.
 
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