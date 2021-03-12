Польша не будет отказываться от применения вакцины AstraZeneca
ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Польша не будет отказываться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca от COVID, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в пятницу.
Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах.
"Если речь идет о вакцине фирмы AstraZeneca и приостановке вакцинации в девяти странах..., напомню, что другие страны, в том числе большинство стран Евросоюза, реализуют вакцинацию этим препаратом", - сказал Дворчик.
"Так же ситуация выглядит и в Польше. Последнее заседание штаба состоялось ночью. Нет никаких непосредственных доказательств, что тяжелые осложнения после вакцинации были связаны с непосредственным применением этой вакцины. Нет рекомендации Европейского агентства лекарственных препаратов о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Соответствующие институты, занимающиеся процессом вакцинации и его безопасностью, не рекомендовали изменений в вакцинации какой-либо из вакцин в Польше", - добавил он.
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии. В Румынии в пятницу заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, однако изымут препараты одной из партий.