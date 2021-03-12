Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600891746.html
Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca
Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca
Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:56
2021-03-12T10:56
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
латвия
норвегия
люксембург (государство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000484_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_279840be51e8ee9688553d6028f370c6.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения."В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии", - говорится в документе.В Нацкомитете отметили, что европейские страны получили две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300 была отправлена в 17 стран, в том числе Австрию, Литву, Люксембург и Латвию, однако в Румынии нет вакцин из этой партии. В Италии возникли проблемы с вакциной из партии ABV 2856. На сегодняшний день в Румынии из этой партии осталось 4257 доз вакцины, они будут изъяты до завершения проверки.Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок объявили также власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/astrazeneca-1600875520.html
латвия
норвегия
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000484_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_4723fe48eb84e77027218cec7625279f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , латвия, норвегия, люксембург (государство), в мире

Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca

10:56 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.
Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
09:23
В ВОЗ изучают отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
"В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии", - говорится в документе.
В Нацкомитете отметили, что европейские страны получили две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300 была отправлена в 17 стран, в том числе Австрию, Литву, Люксембург и Латвию, однако в Румынии нет вакцин из этой партии. В Италии возникли проблемы с вакциной из партии ABV 2856. На сегодняшний день в Румынии из этой партии осталось 4257 доз вакцины, они будут изъяты до завершения проверки.
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок объявили также власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЛатвияНорвегияЛюксембург (государство)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20Убивший отца троих детей за замечание житель Урала получил срок
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС России поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
12:38В Кремле оценили ситуацию с перекладыванием рисков бизнеса на бюджет
12:34Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России
12:26Песков назвал макроэкономическую стабильность в России неоспоримой
Лента новостейМолния