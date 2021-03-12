Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.
Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.
"В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии", - говорится в документе.
В Нацкомитете отметили, что европейские страны получили две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300 была отправлена в 17 стран, в том числе Австрию, Литву, Люксембург и Латвию, однако в Румынии нет вакцин из этой партии. В Италии возникли проблемы с вакциной из партии ABV 2856. На сегодняшний день в Румынии из этой партии осталось 4257 доз вакцины, они будут изъяты до завершения проверки.
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.