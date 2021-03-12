https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600891746.html

Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca

Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca

Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:56

2021-03-12T10:56

2021-03-12T10:56

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

латвия

норвегия

люксембург (государство)

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Румыния продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, однако изымет препараты одной из партий, после того, как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением, говорится в заявлении Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.Ранее европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния. По его данным, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения."В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии", - говорится в документе.В Нацкомитете отметили, что европейские страны получили две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300 была отправлена в 17 стран, в том числе Австрию, Литву, Люксембург и Латвию, однако в Румынии нет вакцин из этой партии. В Италии возникли проблемы с вакциной из партии ABV 2856. На сегодняшний день в Румынии из этой партии осталось 4257 доз вакцины, они будут изъяты до завершения проверки.Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок объявили также власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/astrazeneca-1600875520.html

латвия

норвегия

люксембург (государство)

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