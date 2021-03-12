https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600874320.html
Reuters: AstraZeneca на четверть снизит поставки вакцины в страны ЕС
Reuters: AstraZeneca на четверть снизит поставки вакцины в страны ЕС
AstraZeneca на 25 процентов сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале 2021 года — с 40 до 30 миллионов доз, РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:12
2021-03-12T09:12
2021-03-12T11:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
воз
евросоюз
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норвегия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. AstraZeneca на 25 процентов сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале 2021 года — с 40 до 30 миллионов доз, сообщило Reuters.Уточняется, что это треть контрактных обязательств компании. Дефицит препарата, как отмечает агентство, нанесет еще один удар по планам Брюсселя провести вакцинацию, которым уже мешали неоднократные задержки.Источник агентства пояснил, что проблемы связаны с транспортировкой в рамках глобальной цепочки системы снабжения.Ранее стало известно, что использование препарата англо-шведской компании AstraZeneca приостановили власти Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Эстонии и Румынии, а Италия запретила применение одной из партий. Поводом для этого стали сообщения о случаях тромбоза после вакцинации. В ВОЗ анализируют эти данные. Европейское агентство по лекарственным средствам проводит свое расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vaktsiny-1599657118.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , воз, евросоюз, латвия, норвегия, люксембург (государство), в мире