https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600866367.html

ВОЗ отреагировала на отказ некоторых стран ЕС от вакцины AstraZeneca

ВОЗ отреагировала на отказ некоторых стран ЕС от вакцины AstraZeneca

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) анализируют сообщения об отказе использовать вакцины компании AstraZeneca в некоторых странах... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T05:31

2021-03-12T05:31

2021-03-12T08:34

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) анализируют сообщения об отказе использовать вакцины компании AstraZeneca в некоторых странах Европейского союза. Об этом РИА Новости рассказал представитель ВОЗ.Организация, заявил собеседник агентства, публично огласит свои выводы, как только появится полное понимание происходящего.Приостановка вакцинации По меньшей мере девять европейских государств к настоящему моменту в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата.Первыми использование препарата приостановили австрийские власти. Примеру Вены последовали Дания, Норвегия и Исландия. Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретила и Италия.Компания AstraZeneca заявляла о безопасности препарата.В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительного приобретения еще 200 миллионов)."Были риски"Российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил летальные исходы у европейских граждан после применения вакцинации вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Свое мнение он высказал в эфире НСН.По его словам, у умерших из-за тромбоза после прививки пациентов были риски для их образования. Врач отметил, что возникновение тромбов всегда несет опасность, однако вероятность летального исхода зависит от масштабов.Мясников добавил, что ни одна вакцина не обладает 100-процентной безопасностью.

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600707126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, в мире