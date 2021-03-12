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https://ria.ru/20210312/asteroid-1600954187.html
Самый большой в этом году астероид приближается к Земле
Самый большой в этом году астероид приближается к Земле
На официальном сайте NASA сообщается, что 21 марта в 19:03 по московскому времени астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей. Он пролетит на расстоянии... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:47
2021-03-12T16:44
наука
астероиды
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На официальном сайте NASA сообщается, что 21 марта в 19:03 по московскому времени астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году. Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов.Причина такого быстрого приближения кроется в сильно наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите астероида. Она то приближает 2001 FO32 ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Астероид совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней."Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", — приводятся в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA слова главного научного сотрудника Лэнса Беннера (Lance Benner).Несмотря на то что астероид 2001 FO32 относится к категории "потенциально опасных", угрозы столкновения с Землей нет. Ближайшее расстояние до него будет примерно 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны."Мы очень хорошо знаем орбитальный путь FO32 2001 года вокруг Солнца, поскольку он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор мы его отслеживаем, — говорит Пол Чодас (Paul Chodas), директор Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS). — Нет никаких шансов, что астероид приблизится к Земле ближе, чем на 1,25 миллиона миль".После прохода мимо Земли 2001 FO32 продолжит путешествие, а к нашей планете максимально приблизится в 2052 году: тогда он пройдет примерно в семи лунных расстояниях, или 2,8 миллиона километров.По оценкам ученых, 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим так близко к Земле в этом году. Последнее заметное сближение крупного астероида состоялось 29 апреля 2020 года, тогда к Земле подошел 1998 OR2. Астероид 2001 FO32 несколько меньше, чем 1998 OR2, но он окажется в три раза ближе к Земле.Во время сближения астрономы надеются получить более точное представление о размере и альбедо астероида, а также попробуют что-нибудь выяснить о его составе с помощью инфракрасного телескопа IRTF NASA, расположенного на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. "Мы попытаемся заняться геологией с помощью телескопа", — сказал Вишну Редди (Vishnu Reddy), доцент Лаборатории Луны и планет Аризонского университета в Тусоне.Когда солнечный свет попадает на поверхность астероида, минералы в горных породах поглощают волны одних длин и отражают другие. Изучая спектр света, отражающегося от поверхности, астрономы могут измерить химические следы минералов."Мы собираемся использовать IRTF, чтобы получить инфракрасный спектр, — продолжает Редди. — Как только мы его узнаем, мы сможем провести сравнение с метеоритами, чтобы выяснить, какие минералы содержит 2001 FO32".Более 95 процентов околоземных астероидов размером 2001 FO32 или больше уже обнаружены, отслежены и каталогизированы. Ни один из крупных астероидов в каталоге не имеет никаких шансов столкнуться с Землей в течение следующего столетия, отмечают эксперты NASA.
https://ria.ru/20210312/atmosfera-1600915490.html
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астероиды, космос - риа наука, наса

Самый большой в этом году астероид приближается к Земле

15:47 12.03.2021 (обновлено: 16:44 12.03.2021)
 
© NASA/JPL-Caltech Эллиптическая орбита астероида 2001 FO32 показана белым
 Эллиптическая орбита астероида 2001 FO32 показана белым - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© NASA/JPL-Caltech
Эллиптическая орбита астероида 2001 FO32 показана белым
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На официальном сайте NASA сообщается, что 21 марта в 19:03 по московскому времени астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году.
Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов.
Причина такого быстрого приближения кроется в сильно наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите астероида. Она то приближает 2001 FO32 ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Астероид совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней.
"Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", — приводятся в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA слова главного научного сотрудника Лэнса Беннера (Lance Benner).
Несмотря на то что астероид 2001 FO32 относится к категории "потенциально опасных", угрозы столкновения с Землей нет. Ближайшее расстояние до него будет примерно 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны.
"Мы очень хорошо знаем орбитальный путь FO32 2001 года вокруг Солнца, поскольку он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор мы его отслеживаем, — говорит Пол Чодас (Paul Chodas), директор Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS). — Нет никаких шансов, что астероид приблизится к Земле ближе, чем на 1,25 миллиона миль".
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После прохода мимо Земли 2001 FO32 продолжит путешествие, а к нашей планете максимально приблизится в 2052 году: тогда он пройдет примерно в семи лунных расстояниях, или 2,8 миллиона километров.
По оценкам ученых, 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим так близко к Земле в этом году. Последнее заметное сближение крупного астероида состоялось 29 апреля 2020 года, тогда к Земле подошел 1998 OR2. Астероид 2001 FO32 несколько меньше, чем 1998 OR2, но он окажется в три раза ближе к Земле.
Во время сближения астрономы надеются получить более точное представление о размере и альбедо астероида, а также попробуют что-нибудь выяснить о его составе с помощью инфракрасного телескопа IRTF NASA, расположенного на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.
"Мы попытаемся заняться геологией с помощью телескопа", — сказал Вишну Редди (Vishnu Reddy), доцент Лаборатории Луны и планет Аризонского университета в Тусоне.
Когда солнечный свет попадает на поверхность астероида, минералы в горных породах поглощают волны одних длин и отражают другие. Изучая спектр света, отражающегося от поверхности, астрономы могут измерить химические следы минералов.
"Мы собираемся использовать IRTF, чтобы получить инфракрасный спектр, — продолжает Редди. — Как только мы его узнаем, мы сможем провести сравнение с метеоритами, чтобы выяснить, какие минералы содержит 2001 FO32".
Более 95 процентов околоземных астероидов размером 2001 FO32 или больше уже обнаружены, отслежены и каталогизированы. Ни один из крупных астероидов в каталоге не имеет никаких шансов столкнуться с Землей в течение следующего столетия, отмечают эксперты NASA.
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