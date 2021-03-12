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ФСИН хочет направить заключенных на очистку Арктики
ФСИН хочет направить заключенных на очистку Арктики
Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:34
2021-03-12T18:44
россия
александр калашников
арктика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников.Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении. Директор ведомства отметил важность воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.В 2020 году Калашников рассказал, что в 49 российских регионах осужденных привлекают к работе по сортировке мусора.
https://ria.ru/20210112/arktika-1592692782.html
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россия, александр калашников, арктика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

ФСИН хочет направить заключенных на очистку Арктики

16:34 12.03.2021 (обновлено: 18:44 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников.
"На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска", — отметил он.
Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении. Директор ведомства отметил важность воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.
В 2020 году Калашников рассказал, что в 49 российских регионах осужденных привлекают к работе по сортировке мусора.
Арктика - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 11:40
Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России
 
РоссияАлександр КалашниковАрктикаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
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