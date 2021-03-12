https://ria.ru/20210312/arktika-1600967055.html

ФСИН хочет направить заключенных на очистку Арктики

ФСИН хочет направить заключенных на очистку Арктики

Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:34

2021-03-12T16:34

2021-03-12T18:44

россия

александр калашников

арктика

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заключенных могут привлечь к очистке территорий Арктической зоны, рассказал на коллегии директор ФСИН Александр Калашников.Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении. Директор ведомства отметил важность воспитательной работы, а также изменения ориентиров и жизненной позиции заключенных для их ресоциализации.В 2020 году Калашников рассказал, что в 49 российских регионах осужденных привлекают к работе по сортировке мусора.

https://ria.ru/20210112/arktika-1592692782.html

россия

арктика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр калашников, арктика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество