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Аргентина продлила режим ЧС из-за коронавируса до 31 декабря
Аргентина продлила режим ЧС из-за коронавируса до 31 декабря
Власти Аргентины продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенной из-за COVID-19 почти год назад, до 31 декабря, следует из постановления... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:08
2021-03-12T16:08
2021-03-12T16:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости. Власти Аргентины продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенной из-за COVID-19 почти год назад, до 31 декабря, следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов."Рекомендуется ограничить путешествия в и из зон, где действует вирус, и в и из зон, находящихся в категории особого риска", - добавляют власти.Аргентина сохраняет запрет на въезд иностранцев, предусматривая исключение для дипломатов и чиновников, транзитных пассажиров, а также граждан, въезд которых отдельными решениями позволит миграционная служба страны.В Аргентине подтверждено 2 177 898 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 968 462 человека, скончались 53 493 пациента.
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коронавирус covid-19, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости.
Власти Аргентины
продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенной из-за COVID-19 почти год назад, до 31 декабря, следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов.
"Продлить действие декрета №260/20 (о чрезвычайной эпидемиологической ситуации – ред.) до 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.
"Рекомендуется ограничить путешествия в и из зон, где действует вирус, и в и из зон, находящихся в категории особого риска", - добавляют власти.
Аргентина сохраняет запрет на въезд иностранцев, предусматривая исключение для дипломатов и чиновников, транзитных пассажиров, а также граждан, въезд которых отдельными решениями позволит миграционная служба страны.
В Аргентине подтверждено 2 177 898 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 968 462 человека, скончались 53 493 пациента.