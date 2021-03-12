https://ria.ru/20210312/argentina-1600960016.html

Аргентина продлила режим ЧС из-за коронавируса до 31 декабря

Аргентина продлила режим ЧС из-за коронавируса до 31 декабря

Власти Аргентины продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенной из-за COVID-19 почти год назад, до 31 декабря, следует из постановления... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:08

2021-03-12T16:08

2021-03-12T16:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости. Власти Аргентины продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенной из-за COVID-19 почти год назад, до 31 декабря, следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов."Рекомендуется ограничить путешествия в и из зон, где действует вирус, и в и из зон, находящихся в категории особого риска", - добавляют власти.Аргентина сохраняет запрет на въезд иностранцев, предусматривая исключение для дипломатов и чиновников, транзитных пассажиров, а также граждан, въезд которых отдельными решениями позволит миграционная служба страны.В Аргентине подтверждено 2 177 898 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 968 462 человека, скончались 53 493 пациента.

https://ria.ru/20210301/vaktsiny-1599524363.html

аргентина

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коронавирус covid-19, аргентина, в мире