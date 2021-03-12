https://ria.ru/20210312/arest-1600994848.html
В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на ручке двери
В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на ручке двери
Водитель автомобиля, из-за действий которого пострадал полицейский, арестован в Москве, против него заведено дело о применении насилия к представителю власти,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:12
2021-03-12T18:12
2021-03-12T18:12
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, из-за действий которого пострадал полицейский, арестован в Москве, против него заведено дело о применении насилия к представителю власти, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник полицейский в Москве получил травмы, удерживая ручку автомобиля и пытаясь задержать нарушителя. В те же сутки злоумышленник был задержан на Ленинском проспекте.По версии следствия, ночью 9 марта мужчина, находясь за рулем автомобиля вблизи улицы Миклухо-Маклая в Москве, проигнорировал требования полицейского и, продолжив движение, проехал с сотрудником не менее трех метров.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html
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юлия иванова, москва, происшествия