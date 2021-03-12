https://ria.ru/20210312/arest-1600994848.html

В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на ручке двери

В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на ручке двери

Водитель автомобиля, из-за действий которого пострадал полицейский, арестован в Москве, против него заведено дело о применении насилия к представителю власти,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:12

2021-03-12T18:12

2021-03-12T18:12

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, из-за действий которого пострадал полицейский, арестован в Москве, против него заведено дело о применении насилия к представителю власти, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник полицейский в Москве получил травмы, удерживая ручку автомобиля и пытаясь задержать нарушителя. В те же сутки злоумышленник был задержан на Ленинском проспекте.По версии следствия, ночью 9 марта мужчина, находясь за рулем автомобиля вблизи улицы Миклухо-Маклая в Москве, проигнорировал требования полицейского и, продолжив движение, проехал с сотрудником не менее трех метров.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия