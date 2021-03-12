https://ria.ru/20210312/arest-1600956415.html

Суд арестовал фигурантов дела о контрабанде металлолома во Владивостоке

Суд арестовал фигурантов дела о контрабанде металлолома во Владивостоке

Суд во Владивостоке заключил под стражу трех фигурантов дела о крупной контрабанде металлолома, еще одному назначен домашний арест, сообщила РИА Новости старший РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:55

2021-03-12T15:55

2021-03-12T15:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу трех фигурантов дела о крупной контрабанде металлолома, еще одному назначен домашний арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.В среду источник сообщил РИА Новости, что проведены обыски в офисах Владивостокского морского рыбного порта, а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей. Источник отмечал, что учредитель и еще шесть сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны. В четверг СУСК сообщил, что расследуется дело о крупной контрабанде лома черных металлов, по нему задержаны четыре человека. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что суд арестовал учредителя порта Дениса Сарану и еще двух фигурантов, четвертому фигуранту назначен домашний арест."По ходатайству следователя СУСК Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении трёх подозреваемых в контрабанде металлов меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного домашний арест", - сообщила Римская.

https://ria.ru/20210208/kontrabanda-1596526636.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия