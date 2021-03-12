https://ria.ru/20210312/arest-1600955766.html

Замглавы ГУМЧС Татарстана отправили под домашний арест

Замглавы ГУМЧС Татарстана отправили под домашний арест

Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, которого подозревают в злоупотреблении должностными... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:53

2021-03-12T15:53

2021-03-12T16:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, передаёт корреспондент РИА Новости.Степущенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение или растрата". Он был задержан 10 марта. Следствие и прокуратура настаивали на его помещении под стражу.По версии следствия, в 2013-2019 годах МЧС Татарстана заключило государственные контракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как считает следствие, неустановленные представители компаний по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом Степущенко и иные неустановленные сотрудники МЧС Татарстана работы приняли.В результате, по версии следствия, не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены.Степущенко в суде подчеркнул, что причастность к инкриминируемым деяниям отрицает, с ходатайством о заключении его под стражу не согласен и вообще не понимает, какую опасность для общества представляет. По его словам, в 2013-2019 годах он исполнял свои прямые профессиональные обязанности, никаких корыстных умыслов не имел, акты приемки выполненных работ подписывал не один.Подозреваемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения – домашний арест. Адвокаты поддержали своего подзащитного, отметив, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не установлена, доводы следствия формальны. Представитель прокуратуры согласился с мнением следователя, попросив суд отправить фигуранта в СИЗО.

https://ria.ru/20210303/vzyatka-1599714375.html

https://ria.ru/20210302/arest-1599642636.html

https://ria.ru/20210226/bashkiriya-1599112274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), происшествия