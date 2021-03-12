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Замглавы ГУМЧС Татарстана отправили под домашний арест
Замглавы ГУМЧС Татарстана отправили под домашний арест
Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, которого подозревают в злоупотреблении должностными... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:53
2021-03-12T16:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, передаёт корреспондент РИА Новости.Степущенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение или растрата". Он был задержан 10 марта. Следствие и прокуратура настаивали на его помещении под стражу.По версии следствия, в 2013-2019 годах МЧС Татарстана заключило государственные контракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как считает следствие, неустановленные представители компаний по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом Степущенко и иные неустановленные сотрудники МЧС Татарстана работы приняли.В результате, по версии следствия, не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены.Степущенко в суде подчеркнул, что причастность к инкриминируемым деяниям отрицает, с ходатайством о заключении его под стражу не согласен и вообще не понимает, какую опасность для общества представляет. По его словам, в 2013-2019 годах он исполнял свои прямые профессиональные обязанности, никаких корыстных умыслов не имел, акты приемки выполненных работ подписывал не один.Подозреваемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения – домашний арест. Адвокаты поддержали своего подзащитного, отметив, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не установлена, доводы следствия формальны. Представитель прокуратуры согласился с мнением следователя, попросив суд отправить фигуранта в СИЗО.
https://ria.ru/20210303/vzyatka-1599714375.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), происшествия

Замглавы ГУМЧС Татарстана отправили под домашний арест

15:53 12.03.2021 (обновлено: 16:03 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Избрать в отношении Степущенко… меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного следствия… до 10 мая", - сказал судья.

Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 11:20
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления Ростехнадзора
Степущенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение или растрата". Он был задержан 10 марта. Следствие и прокуратура настаивали на его помещении под стражу.
По версии следствия, в 2013-2019 годах МЧС Татарстана заключило государственные контракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как считает следствие, неустановленные представители компаний по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом Степущенко и иные неустановленные сотрудники МЧС Татарстана работы приняли.
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:06
Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест
В результате, по версии следствия, не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены.
Степущенко в суде подчеркнул, что причастность к инкриминируемым деяниям отрицает, с ходатайством о заключении его под стражу не согласен и вообще не понимает, какую опасность для общества представляет. По его словам, в 2013-2019 годах он исполнял свои прямые профессиональные обязанности, никаких корыстных умыслов не имел, акты приемки выполненных работ подписывал не один.
Министр ЖКХ Республики Башкортостан Борис Беляев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 15:23
Башкирского министра Беляева отправили под домашний арест
Подозреваемый просил избрать ему более мягкую меру пресечения – домашний арест. Адвокаты поддержали своего подзащитного, отметив, что его причастность к инкриминируемым преступлениям не установлена, доводы следствия формальны. Представитель прокуратуры согласился с мнением следователя, попросив суд отправить фигуранта в СИЗО.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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