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Наука
https://ria.ru/20210312/apple-1600917833.html
В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, могут быть взломаны через браузер. К такому выводу пришли исследователи в области... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:49
2021-03-12T12:49
наука
samsung
хакеры
корнелльский университет
apple
технологии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, могут быть взломаны через браузер. К такому выводу пришли исследователи в области кибербезопасности Корнелльского университета.Новые компьютеры от Apple оказались подвержены атакам злоумышленников даже при отключении JavaScript в браузере. Уязвимость позволяет хакерам видеть веб-активность пользователя, используя функции в последовательности пакетов данных. С помощью этой проблемы можно не только обходить JavaScript, но и технологии конфиденциальности, такие как VPN и TOR.Исследователи проверили платформы Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и Apple M1. Оказалось, что все процессоры так или иначе подвержены подобной атаке. Но чипы Apple M1 и Samsung Exynos наиболее уязвимы для подобного взлома.Ранее исследователи Red Canary обнаружили, что десятки тысяч Mac по всему миру заражены вредоносным программным обеспечением Silver Sparrow. Вирус представляет потенциальную опасность для пользователей, но пока он находится в "спячке", лишь обмениваясь данными с управляющими серверами хакеров.
https://ria.ru/20210217/apple-1597812864.html
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samsung, хакеры, корнелльский университет, apple, технологии

В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак

12:49 12.03.2021
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsНовые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года
Новые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, могут быть взломаны через браузер. К такому выводу пришли исследователи в области кибербезопасности Корнелльского университета.
Новые компьютеры от Apple оказались подвержены атакам злоумышленников даже при отключении JavaScript в браузере. Уязвимость позволяет хакерам видеть веб-активность пользователя, используя функции в последовательности пакетов данных. С помощью этой проблемы можно не только обходить JavaScript, но и технологии конфиденциальности, такие как VPN и TOR.
Исследователи проверили платформы Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и Apple M1. Оказалось, что все процессоры так или иначе подвержены подобной атаке. Но чипы Apple M1 и Samsung Exynos наиболее уязвимы для подобного взлома.
Ранее исследователи Red Canary обнаружили, что десятки тысяч Mac по всему миру заражены вредоносным программным обеспечением Silver Sparrow. Вирус представляет потенциальную опасность для пользователей, но пока он находится в "спячке", лишь обмениваясь данными с управляющими серверами хакеров.
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НаукаSamsungхакерыКорнелльский университетAppleТехнологии
 
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