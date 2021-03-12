https://ria.ru/20210312/apple-1600917833.html

В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак

В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак

Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, могут быть взломаны через браузер. К такому выводу пришли исследователи в области... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:49

2021-03-12T12:49

2021-03-12T12:49

наука

samsung

хакеры

корнелльский университет

apple

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компьютеры Mac, работающие на недавно представленном чипе M1, могут быть взломаны через браузер. К такому выводу пришли исследователи в области кибербезопасности Корнелльского университета.Новые компьютеры от Apple оказались подвержены атакам злоумышленников даже при отключении JavaScript в браузере. Уязвимость позволяет хакерам видеть веб-активность пользователя, используя функции в последовательности пакетов данных. С помощью этой проблемы можно не только обходить JavaScript, но и технологии конфиденциальности, такие как VPN и TOR.Исследователи проверили платформы Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и Apple M1. Оказалось, что все процессоры так или иначе подвержены подобной атаке. Но чипы Apple M1 и Samsung Exynos наиболее уязвимы для подобного взлома.Ранее исследователи Red Canary обнаружили, что десятки тысяч Mac по всему миру заражены вредоносным программным обеспечением Silver Sparrow. Вирус представляет потенциальную опасность для пользователей, но пока он находится в "спячке", лишь обмениваясь данными с управляющими серверами хакеров.

https://ria.ru/20210217/apple-1597812864.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, хакеры, корнелльский университет, apple, технологии