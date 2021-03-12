https://ria.ru/20210312/amazon-1600994220.html
Amazon убрал из продажи книгу про RT DE
Amazon убрал из продажи книгу про RT DE
Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:11
2021-03-12T18:11
2021-03-12T22:30
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова.Сейчас на немецком сайте Amazon есть страница этой книги, но с пометкой: "В настоящий момент недоступна. Появится ли и если да, то когда, неизвестно".Ланге в прошлом сотрудничал с RT DE. После увольнения он дал несколько скандальных интервью, в том числе газете Bild, а затем выпустил книгу "Внутри RT Deutsch: путинская медиаармия в Германии". Юристы канала добивались приостановки продаж.
https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html
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bild, телеканал rt, rt deutsch, германия, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова.
"Похоже, решили, что "зашкварным" авторам и фейковым историям там не место. Хотя могли бы просто пометить как фэнтези", — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Сейчас на немецком сайте Amazon есть страница этой книги, но с пометкой: "В настоящий момент недоступна. Появится ли и если да, то когда, неизвестно".
Ланге в прошлом сотрудничал с RT DE. После увольнения он дал несколько скандальных интервью, в том числе газете Bild, а затем выпустил книгу "Внутри RT Deutsch: путинская медиаармия в Германии". Юристы канала добивались приостановки продаж.