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Amazon убрал из продажи книгу про RT DE
Amazon убрал из продажи книгу про RT DE
Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова. РИА Новости, 12.03.2021
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова.Сейчас на немецком сайте Amazon есть страница этой книги, но с пометкой: "В настоящий момент недоступна. Появится ли и если да, то когда, неизвестно".Ланге в прошлом сотрудничал с RT DE. После увольнения он дал несколько скандальных интервью, в том числе газете Bild, а затем выпустил книгу "Внутри RT Deutsch: путинская медиаармия в Германии". Юристы канала добивались приостановки продаж.
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bild, телеканал rt, rt deutsch, германия, в мире

Amazon убрал из продажи книгу про RT DE

18:11 12.03.2021 (обновлено: 22:30 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель телеканала Динара Токтосунова.

"Похоже, решили, что "зашкварным" авторам и фейковым историям там не место. Хотя могли бы просто пометить как фэнтези", — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Сейчас на немецком сайте Amazon есть страница этой книги, но с пометкой: "В настоящий момент недоступна. Появится ли и если да, то когда, неизвестно".
Ланге в прошлом сотрудничал с RT DE. После увольнения он дал несколько скандальных интервью, в том числе газете Bild, а затем выпустил книгу "Внутри RT Deutsch: путинская медиаармия в Германии". Юристы канала добивались приостановки продаж.
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