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WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:02
2021-03-12T04:02
2021-03-12T09:22
alibaba group
китай
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Уточняется, что она превысит 975 миллионов долларов, которые в 2015 году заплатила Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
alibaba group, китай, экономика
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba
на крупнейшую в корпоративной истории Китая
сумму, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на информированные источники.
Уточняется, что она превысит 975 миллионов долларов, которые в 2015 году заплатила Qualcomm
, обвиненная в недобросовестной конкуренции.
Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.