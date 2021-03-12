https://ria.ru/20210312/alibaba-1600865269.html

WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T04:02

2021-03-12T04:02

2021-03-12T09:22

alibaba group

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153077/40/1530774099_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_b6b8d8dea4035bfa1622dc2c0a7d45ca.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Уточняется, что она превысит 975 миллионов долларов, которые в 2015 году заплатила Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/znamenitosti-1592446150.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

alibaba group, китай, экономика