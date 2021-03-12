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WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:02
2021-03-12T09:22
alibaba group
китай
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Уточняется, что она превысит 975 миллионов долларов, которые в 2015 году заплатила Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
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alibaba group, китай, экономика

WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

04:02 12.03.2021 (обновлено: 09:22 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Антимонопольные регуляторы планируют оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Уточняется, что она превысит 975 миллионов долларов, которые в 2015 году заплатила Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.
Кроме того, от компании потребуют отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идет о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка в конце 2020 года начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания выразила готовность активно сотрудничать с властями и пообещала, что продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
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