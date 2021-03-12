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Стаю черноперых акул, выполняющих трюки, сняли на видео в США
Стаю черноперых акул, выполняющих трюки, сняли на видео в США
Фотограф Пол Дабилл снял у побережья острова Сингер во Флориде стаю черных акул, некоторые из которых выпрыгивали из воды, сообщает Orlando Weekly. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:26
2021-03-12T00:26
2021-03-12T00:26
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МОСКВА, 12 мар —РИА Новости. Фотограф Пол Дабилл снял у побережья острова Сингер во Флориде стаю черных акул, некоторые из которых выпрыгивали из воды, сообщает Orlando Weekly.Видео показывает морских хищников с высоты птичьего полета. Сквозь прозрачные голубые воды курортной зоны очень хороши видна эта бурлящая опасная масса. Дабилл сказал, что был "взволнован, запечатлевая некоторые из их удивительных акробатических трюков".Черноперые акулы хорошо знакомы дайверам, так как эти морские хищники любят плавать вокруг коралловых рифов. Известно, что они способны напасть на человека, но в целом не особенно злобны. По данным специалистов, с 1959 года зафиксировано всего 11 случаев укусов черноперых акул.
https://ria.ru/20201128/akula-1586636386.html
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