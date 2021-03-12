https://ria.ru/20210312/agressiya-1600903737.html

В Москве назвали стратегию "деоккупации" Крыма недопустимой угрозой

В Москве назвали стратегию "деоккупации" Крыма недопустимой угрозой

РФ расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, а участие каких-либо стран в "Крымской РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:46

2021-03-12T11:46

2021-03-12T12:15

россия

дмитрий кулеба

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика крым

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РФ расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" - как посягательство на территориальную целостность РФ, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом."Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ", - подчеркнул источник."Будем рассматривать участие каких-либо стран в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность РФ", - указал собеседник агентства.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600867394.html

россия

республика крым

украина

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россия, дмитрий кулеба, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, украина