В Москве назвали стратегию "деоккупации" Крыма недопустимой угрозой
11:46 12.03.2021 (обновлено: 12:15 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РФ расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" - как посягательство на территориальную целостность РФ, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Вчера, 18:11Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым
"Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ", - подчеркнул источник.
"Будем рассматривать участие каких-либо стран в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность РФ", - указал собеседник агентства.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".