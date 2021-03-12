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Краснодарский край
https://ria.ru/20210312/adygeya-1600913224.html
В Адыгее наметили шаги по развитию горной части республики
В Адыгее наметили шаги по развитию горной части республики
Члены Совфеда и руководство Адыгеи наметили шаги по развитию рекреационного кластера в горах, который должен стать драйвером экономики региона, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:27
2021-03-12T12:27
краснодарский край
россия
мурат кумпилов
экономика
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Члены Совфеда и руководство Адыгеи наметили шаги по развитию рекреационного кластера в горах, который должен стать драйвером экономики региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи. В среду они осмотрели учреждения культуры, в четверг - объекты здравоохранения, отремонтированные по индивидуальной программе. Потом сенаторы вместе с руководством региона посетили горную часть республики. "Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся создания обеспечивающей инфраструктуры туризма. В частности, ход реконструкции автодороги "Даховская-плато Лаго-Наки", - отмечается в релизе.По данным республиканских властей, объем бюджетных средств, выделенных на реконструкцию этой трассы протяженностью 11,1 километра, составляет 474,5 миллиона рублей. Более половины из этих средств уже освоено в прошлом году – завершен первый этап реконструкции. Работы ведутся в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Полностью реконструкция данного объекта будет завершена в текущем году.Глава региона Мурат Кумпилов поблагодарил представителей Совфеда за желание оказать содействие в решении задач по укреплению социально-экономического положения республики. "Адыгея – один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов – строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса – мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении. И всесторонняя поддержка наших начинаний руководством страны... имеет для нас большое значение", - цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html
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россия, мурат кумпилов, экономика

В Адыгее наметили шаги по развитию горной части республики

12:27 12.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ экстрим-парке "Мишоко" в Республике Адыгея
В экстрим-парке Мишоко в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Члены Совфеда и руководство Адыгеи наметили шаги по развитию рекреационного кластера в горах, который должен стать драйвером экономики региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи. В среду они осмотрели учреждения культуры, в четверг - объекты здравоохранения, отремонтированные по индивидуальной программе. Потом сенаторы вместе с руководством региона посетили горную часть республики. "Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся создания обеспечивающей инфраструктуры туризма. В частности, ход реконструкции автодороги "Даховская-плато Лаго-Наки", - отмечается в релизе.
Памятник природы “Казачий камень” на берегу реки Белой Майкопского района республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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По данным республиканских властей, объем бюджетных средств, выделенных на реконструкцию этой трассы протяженностью 11,1 километра, составляет 474,5 миллиона рублей. Более половины из этих средств уже освоено в прошлом году – завершен первый этап реконструкции. Работы ведутся в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Полностью реконструкция данного объекта будет завершена в текущем году.
"В ходе мероприятия представителями Совета Федерации отмечено, что одним из драйверов экономики региона может стать развитие рекреационного кластера в его горной части", - добавляется в релизе.
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Глава региона Мурат Кумпилов поблагодарил представителей Совфеда за желание оказать содействие в решении задач по укреплению социально-экономического положения республики. "Адыгея – один из интереснейших субъектов Российской Федерации с красивой природой и богатым культурным наследием, где можно успешно развивать туристическую отрасль. Но без решения инфраструктурных вопросов – строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса – мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении. И всесторонняя поддержка наших начинаний руководством страны... имеет для нас большое значение", - цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова.
 
Краснодарский крайРоссияМурат КумпиловЭкономика
 
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