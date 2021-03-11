Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, что у ее супруга были сомнения по поводу их совместных детей.
Зудина и Табаков познакомились в середине 1980-х годов. Начинающая актриса поступила к нему на курс в ГИТИСе. Артист тогда был женат. Через почти десять лет их тайной связи Табаков развелся с супругой и ушел к Марине Зудиной. Пара расписалась через полтора-два года после этого.
"У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших общих детей. Он говорил: "Ну вот родится ребенок, а я буду старый". А я сказала: "Я все равно хочу. Значит, я буду за ребенка отвечать". Потом родился Павлик, а спустя 11 лет появилась Маша. Ее рождение он уже не ставил под сомнение. Он понял, что я сильный человек и смогу воспитать ребенка", — поделилась воспоминаниями Зудина.
Актриса также отметила, что Олег Табаков развелся с бывшей женой Людмилой Крыловой не из-за нее. По мнению Зудиной, брак с первой супругой на тот момент давно уже "разладился".
"Так бывает само по себе. Уходят не только из-за женщины", — предположила вдова Табакова.
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