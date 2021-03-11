https://ria.ru/20210311/zudina-1600768357.html

Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей

Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей

Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:11

2021-03-11T19:11

2021-03-11T19:11

борис корчевников

россия-1 (телеканал)

дети

семья

шоу-бизнес

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звезды

гитис

олег табаков

шоубиз

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, что у ее супруга были сомнения по поводу их совместных детей.Зудина и Табаков познакомились в середине 1980-х годов. Начинающая актриса поступила к нему на курс в ГИТИСе. Артист тогда был женат. Через почти десять лет их тайной связи Табаков развелся с супругой и ушел к Марине Зудиной. Пара расписалась через полтора-два года после этого.Актриса также отметила, что Олег Табаков развелся с бывшей женой Людмилой Крыловой не из-за нее. По мнению Зудиной, брак с первой супругой на тот момент давно уже "разладился".

https://ria.ru/20200131/1564062883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, россия-1 (телеканал), дети, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, гитис, олег табаков, марина зудина