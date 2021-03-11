Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210311/zudina-1600768357.html
Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей
Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей
Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:11
2021-03-11T19:11
борис корчевников
россия-1 (телеканал)
дети
семья
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
гитис
олег табаков
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/76337/96/763379696_0:0:2755:1549_1920x0_80_0_0_507d8ee1b6d275b49a4bac44b7dd8f65.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, что у ее супруга были сомнения по поводу их совместных детей.Зудина и Табаков познакомились в середине 1980-х годов. Начинающая актриса поступила к нему на курс в ГИТИСе. Артист тогда был женат. Через почти десять лет их тайной связи Табаков развелся с супругой и ушел к Марине Зудиной. Пара расписалась через полтора-два года после этого.Актриса также отметила, что Олег Табаков развелся с бывшей женой Людмилой Крыловой не из-за нее. По мнению Зудиной, брак с первой супругой на тот момент давно уже "разладился".
https://ria.ru/20200131/1564062883.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/76337/96/763379696_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_487f8fd46aa91aa3f248e23aaf76cb94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис корчевников, россия-1 (телеканал), дети, семья, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, гитис, олег табаков, марина зудина

Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей

19:11 11.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОлег Табаков и актриса Марина Зудина
Олег Табаков и актриса Марина Зудина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Марина Зудина, актриса и вдова Олега Табакова, в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" рассказала о том, что у ее супруга были сомнения по поводу их совместных детей.
Зудина и Табаков познакомились в середине 1980-х годов. Начинающая актриса поступила к нему на курс в ГИТИСе. Артист тогда был женат. Через почти десять лет их тайной связи Табаков развелся с супругой и ушел к Марине Зудиной. Пара расписалась через полтора-два года после этого.

"У Олега Павловича были сомнения насчет рождения наших общих детей. Он говорил: "Ну вот родится ребенок, а я буду старый". А я сказала: "Я все равно хочу. Значит, я буду за ребенка отвечать". Потом родился Павлик, а спустя 11 лет появилась Маша. Ее рождение он уже не ставил под сомнение. Он понял, что я сильный человек и смогу воспитать ребенка", — поделилась воспоминаниями Зудина.

Актриса также отметила, что Олег Табаков развелся с бывшей женой Людмилой Крыловой не из-за нее. По мнению Зудиной, брак с первой супругой на тот момент давно уже "разладился".

"Так бывает само по себе. Уходят не только из-за женщины", — предположила вдова Табакова.

Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января 2020, 08:01Культура
Марина Зудина: не все заканчивается, когда муж теряет к жене интерес
 
ШоубизБорис КорчевниковРоссия-1 (телеканал)ДетиСемьяШоу-бизнесЗнаменитостизвездыГИТИСОлег ТабаковМарина Зудина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Лента новостейМолния