https://ria.ru/20210311/zoopark-1600659927.html

Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд

Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд

Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:15

2021-03-11T00:15

2021-03-11T00:15

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московский зоопарк

животные

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. "Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать, — говорит сотрудник зоопарка. — И Жуи всегда следует этим трем правилам".По словам экспертов, с шиной он расправляется моментально. Если Диндин (самка большой панды, живущая в Московском зоопарке) может довольно долго заниматься игрушками, то Жуи достаточно одной минуты.

https://ria.ru/20200702/1573731204.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

панды, новости - туризм, московский зоопарк, животные