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Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд
Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд
Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:15
2021-03-11T00:15
туризм
панды
новости - туризм
московский зоопарк
животные
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. "Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать, — говорит сотрудник зоопарка. — И Жуи всегда следует этим трем правилам".По словам экспертов, с шиной он расправляется моментально. Если Диндин (самка большой панды, живущая в Московском зоопарке) может довольно долго заниматься игрушками, то Жуи достаточно одной минуты.
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панды, новости - туризм, московский зоопарк, животные

Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд

00:15 11.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками.
"Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать, — говорит сотрудник зоопарка. — И Жуи всегда следует этим трем правилам".
По словам экспертов, с шиной он расправляется моментально. Если Диндин (самка большой панды, живущая в Московском зоопарке) может довольно долго заниматься игрушками, то Жуи достаточно одной минуты.
Самец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей избранницы панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
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