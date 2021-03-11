https://ria.ru/20210311/zoopark-1600659927.html
Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд
Пришел, увидел, оторвал: в зоопарке Москвы показали правила жизни панд
Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:15
2021-03-11T00:15
2021-03-11T00:15
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московский зоопарк
животные
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме видео из жизни панды Жуи, и как он обращается со своими игрушками. "Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать, — говорит сотрудник зоопарка. — И Жуи всегда следует этим трем правилам".По словам экспертов, с шиной он расправляется моментально. Если Диндин (самка большой панды, живущая в Московском зоопарке) может довольно долго заниматься игрушками, то Жуи достаточно одной минуты.
https://ria.ru/20200702/1573731204.html
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