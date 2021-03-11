https://ria.ru/20210311/zhenschiny-1600790573.html

В ФНПР оценили идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин

В ФНПР оценили идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин

Предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин должно решать вопрос сохранения зарплаты, но почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам - не... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:56

2021-03-11T15:56

2021-03-11T15:56

александр шершуков

татьяна потяева

дмитрий медведев

федерация независимых профсоюзов россии

москва

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин должно решать вопрос сохранения зарплаты, но почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам - не ясно, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее сообщалось, что омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин."Механически переделывать на четырехдневную рабочую неделю или, что точнее, на сокращенное количество рабочих часов в неделю возможно, с нашей сточи зрения, только в случае сохранения уровня зарплаты. Поэтому в предложении, я его правда не читал, омбудсмена Москвы, если эту проблему каким-то образом предложено решить, - это один вариант", - сказал Шершуков.Он пояснил, что при отсутствии проработки этого аспекта работодатели могут сократить рабочую неделю, но также пропорционально сократить зарплату. Это требует комплексного подхода и принятия решения не на базе отдельных предложений, а на базе рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии, считает Шершуков.Говоря о таком гендерном подходе к вопросу, Шершуков выразил мнение, что проработка вопроса все же должна быть комплексной, не ясно, почему в этом смысле не предусмотреть формата сокращения рабочих часов и для мужчин.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

https://ria.ru/20210311/nedelya-1600779726.html

https://ria.ru/20200306/1568223347.html

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александр шершуков, татьяна потяева, дмитрий медведев, федерация независимых профсоюзов россии, москва, общество