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Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:49
2021-03-11T12:37
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google."Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24 процента ваших общемировых доходов на YouTube", — так компания обратилась к авторам контента.Компания уточнила, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США. Если автор предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка — от нуля до 30 процентов. Она будет зависеть от того, есть ли у страны, резидентом которой он является, налоговое соглашение со Штатами.Google также пояснила, что, согласно главе 3 Налогового кодекса США, отвечает за сбор информации и удержание налогов с производителей контента.Накануне газета "Ведомости" сообщила, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе через такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html
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youtube, google, google android, сша, технологии

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

08:49 11.03.2021 (обновлено: 12:37 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google.
"Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24 процента ваших общемировых доходов на YouTube", — так компания обратилась к авторам контента.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Компания уточнила, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США. Если автор предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка — от нуля до 30 процентов. Она будет зависеть от того, есть ли у страны, резидентом которой он является, налоговое соглашение со Штатами.
Google также пояснила, что, согласно главе 3 Налогового кодекса США, отвечает за сбор информации и удержание налогов с производителей контента.
Накануне газета "Ведомости" сообщила, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе через такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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YouTubeGoogleGoogle AndroidСШАТехнологии
 
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