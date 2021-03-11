https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html
Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:49
2021-03-11T08:49
2021-03-11T12:37
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google."Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24 процента ваших общемировых доходов на YouTube", — так компания обратилась к авторам контента.Компания уточнила, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США. Если автор предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка — от нуля до 30 процентов. Она будет зависеть от того, есть ли у страны, резидентом которой он является, налоговое соглашение со Штатами.Google также пояснила, что, согласно главе 3 Налогового кодекса США, отвечает за сбор информации и удержание налогов с производителей контента.Накануне газета "Ведомости" сообщила, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе через такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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youtube, google, google android, сша, технологии
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Американская компания Google
, которая владеет сервисом YouTube
, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США
. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google.
"Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24 процента ваших общемировых доходов на YouTube", — так компания обратилась к авторам контента.
Компания уточнила, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США. Если автор предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка — от нуля до 30 процентов. Она будет зависеть от того, есть ли у страны, резидентом которой он является, налоговое соглашение со Штатами.
Google также пояснила, что, согласно главе 3 Налогового кодекса США, отвечает за сбор информации и удержание налогов с производителей контента.
Накануне газета "Ведомости" сообщила, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе через такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android
и YouTube, Google Life
Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.