https://ria.ru/20210311/yakhina-1600738124.html

Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате

Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате

Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе "Эшелон на Самарканд", рассказывающем о голоде в Поволжье 1923... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:16

2021-03-11T12:16

2021-03-11T12:16

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе "Эшелон на Самарканд", рассказывающем о голоде в Поволжье 1923 года, так как в романе много правды, взятой из архивных документов и первоисточников, но существует также много других документов, и нет ничего удивительного в том, что другие авторы тоже пишут на эту тему.Ранее историк Григорий Циденков написал в своем блоге, что новый роман Яхиной "состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями" публикаций из его блога на платформе Live Journal. Циденков добавил, что будет рад консультации специалистов в сфере авторских прав.Собеседница агентства добавила, что после обвинений ознакомилась с публикациями Циденкова и "не нашла предмета для разговора"."Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но я сейчас не могу это утверждать или отрицать. Я поняла, что он действительно занимается просветительской работой: публикует об этом материалы, рассказывает об этом. Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения", - подчеркнула Яхина.Ранее Яхина в интервью РИА Новости рассказала, что ее новый роман "Эшелон на Самарканд" основан на очень многих документальных источниках: трудах историков, письмах крестьян, внутриведомственной переписке ЧК, документах из детских домов и приемников, газетах, мемуарных книгах, воспоминаниях тех людей, кто сам занимался беспризорниками, ликвидацией голода, эвакуацией.Роман Яхиной "Эшелон на Самарканд" вышел в свет 9 марта. Действие происходит в 1923 году на одном из "поездов Дзержинского" - так называли эшелоны, которыми голодающих детей эвакуировали в сытые регионы страны. На их пути встречается череда страшных приключений: добыча продовольствия, лекарств, поиски кормилицы для новорожденного младенца, блуждания в пустыне, столкновения с бандами всех цветов. Но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа. А спасение детей - высшей целью, которая отменит и на время обнулит социальную вражду.Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".

https://ria.ru/20210108/knigi-1592318537.html

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книги, новости культуры, гузель яхина