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Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате
Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате
Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе "Эшелон на Самарканд", рассказывающем о голоде в Поволжье 1923... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:16
2021-03-11T12:16
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе "Эшелон на Самарканд", рассказывающем о голоде в Поволжье 1923 года, так как в романе много правды, взятой из архивных документов и первоисточников, но существует также много других документов, и нет ничего удивительного в том, что другие авторы тоже пишут на эту тему.Ранее историк Григорий Циденков написал в своем блоге, что новый роман Яхиной "состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями" публикаций из его блога на платформе Live Journal. Циденков добавил, что будет рад консультации специалистов в сфере авторских прав.Собеседница агентства добавила, что после обвинений ознакомилась с публикациями Циденкова и "не нашла предмета для разговора"."Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но я сейчас не могу это утверждать или отрицать. Я поняла, что он действительно занимается просветительской работой: публикует об этом материалы, рассказывает об этом. Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения", - подчеркнула Яхина.Ранее Яхина в интервью РИА Новости рассказала, что ее новый роман "Эшелон на Самарканд" основан на очень многих документальных источниках: трудах историков, письмах крестьян, внутриведомственной переписке ЧК, документах из детских домов и приемников, газетах, мемуарных книгах, воспоминаниях тех людей, кто сам занимался беспризорниками, ликвидацией голода, эвакуацией.Роман Яхиной "Эшелон на Самарканд" вышел в свет 9 марта. Действие происходит в 1923 году на одном из "поездов Дзержинского" - так называли эшелоны, которыми голодающих детей эвакуировали в сытые регионы страны. На их пути встречается череда страшных приключений: добыча продовольствия, лекарств, поиски кормилицы для новорожденного младенца, блуждания в пустыне, столкновения с бандами всех цветов. Но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа. А спасение детей - высшей целью, которая отменит и на время обнулит социальную вражду.Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".
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книги, новости культуры, гузель яхина

Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате

12:16 11.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковПисательница Гузель Яхина
Писательница Гузель Яхина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Писательница Гузель Яхина заявила, что ей не ясна суть обвинений в плагиате в ее новом романе "Эшелон на Самарканд", рассказывающем о голоде в Поволжье 1923 года, так как в романе много правды, взятой из архивных документов и первоисточников, но существует также много других документов, и нет ничего удивительного в том, что другие авторы тоже пишут на эту тему.
Ранее историк Григорий Циденков написал в своем блоге, что новый роман Яхиной "состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями" публикаций из его блога на платформе Live Journal. Циденков добавил, что будет рад консультации специалистов в сфере авторских прав.
"Мне не ясна суть претензий. В романе "Эшелон на Самарканд" действительно много правды, и она почерпнута из первоисточников. Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники. Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях. Действительно, это было совершенно обычным делом - отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах. Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях. Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же", - сказала Яхина РИА Новости.
Собеседница агентства добавила, что после обвинений ознакомилась с публикациями Циденкова и "не нашла предмета для разговора".
"Многие специалисты-историки занимаются темой голода, и я читала их работы. Возможно, я встречала и работы Григория Циденкова, но я сейчас не могу это утверждать или отрицать. Я поняла, что он действительно занимается просветительской работой: публикует об этом материалы, рассказывает об этом. Но повторю, если мы говорим о заимствованиях, то здесь, конечно, я бы ожидала какого-то предметного разговора, а не просто огульного обвинения", - подчеркнула Яхина.
Ранее Яхина в интервью РИА Новости рассказала, что ее новый роман "Эшелон на Самарканд" основан на очень многих документальных источниках: трудах историков, письмах крестьян, внутриведомственной переписке ЧК, документах из детских домов и приемников, газетах, мемуарных книгах, воспоминаниях тех людей, кто сам занимался беспризорниками, ликвидацией голода, эвакуацией.
Роман Яхиной "Эшелон на Самарканд" вышел в свет 9 марта. Действие происходит в 1923 году на одном из "поездов Дзержинского" - так называли эшелоны, которыми голодающих детей эвакуировали в сытые регионы страны.
На их пути встречается череда страшных приключений: добыча продовольствия, лекарств, поиски кормилицы для новорожденного младенца, блуждания в пустыне, столкновения с бандами всех цветов. Но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа. А спасение детей - высшей целью, которая отменит и на время обнулит социальную вражду.
Яхина - лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".
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