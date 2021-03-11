https://ria.ru/20210311/vystavka-1600831711.html
Московских экспортеров приглашают в Китай на выставку SIAL CHINA 2021
Московских экспортеров приглашают в Китай на выставку SIAL CHINA 2021
Московских экспортеров приглашают на SIAL CHINA 2021 (Китайской международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства), ежегодно... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:56
2021-03-11T18:56
2021-03-11T18:56
россия-китай: главное
московский экспортный центр (мэц)
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
китай
шанхай
экономика
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МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Московских экспортеров приглашают на SIAL CHINA 2021 (Китайской международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства), ежегодно проводимой в Шанхае, сообщает Chinalogist со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.SIAL CHINA - одна из двух крупнейших выставок Китая, ориентированных именно на экспортеров. Здесь российские производители традиционно находят китайских партнеров. В этом году выставка пройдет в Шанхае с 18 по 20 мая.Сейчас в Московском экспортном центре (МЭЦ) уже начался прием заявок на участие в SIAL. Представители малого и среднего бизнеса смогут с помощью участия в SIAL выйти на самый перспективный для экспорта рынок - рынок Китая."По итогам 2020 года Китай занимает первое место по совокупному экспорту из Москвы и пятое - по несырьевому неэнергетическому. В сравнении с 2019 годом ННЭ вырос на 23,5% и достиг 2,3 миллиарда долларов. В топе самых востребованных товаров - продукция пищевой промышленности. Участие в SIAL CHINA 2021 призвано увеличить эти показатели", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
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московский экспортный центр (мэц), алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), китай, шанхай, экономика