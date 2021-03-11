https://ria.ru/20210311/vstrecha-1600750004.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу

Москва не получала никаких предложений по встрече президентов России и Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:55

2021-03-11T12:55

2021-03-11T13:57

россия

донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва не получала никаких предложений по встрече президентов России и Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно."Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку". И об этом всегда ведется речь на встречах министров и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов — каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что телефонные переговоры между двумя лидерами также не планируются. При этом представитель Кремля подчеркнул, что при необходимости их согласуют достаточно оперативно.Песков также отметил, что никакого нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе, о котором ранее заявлял глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в Москве не видели.Ермак ранее заявлял что Украина доработала план мирного разрешения конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь документ ждет одобрения со стороны России.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.Накануне в результате обстрела ВСУ одного из поселков в ЛНР ранили ополченца. Власти самопровозглашенной республики отметили, что Народной милиции удалось подавить огневые точки украинских военных.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600657813.html

https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600707405.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина