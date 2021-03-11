https://ria.ru/20210311/vkontakte-1600856525.html

"ВКонтакте" опровергла сообщения о выдаче СК данных по делу Галяминой

"ВКонтакте" опровергла сообщения о выдаче СК данных по делу Галяминой

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы передаче в Следственный комитет личных данных посетителей страниц в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T22:55

2021-03-11T22:55

2021-03-11T23:20

юлия галямина

следственный комитет россии (ск рф)

вконтакте

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы передаче в Следственный комитет личных данных посетителей страниц в связи с делом муниципального депутата Юлии Галяминой: выдача таких данных невозможна, заявили РИА Новости в пресс-службе ВК.Как сообщили РИА Новости адвокаты Юлии Галяминой, администрация социальной сети "ВКонтакте" предоставляла следствию номера телефонов, адреса электронной почты пользователей, которые оставляли комментарии или лайки на странице осужденной.Ранее в СМИ появилась информация о том, что ООО "ВКонтакте" якобы передавало в СК РФ сведения о телефонных номерах пользователей, просмотревших публикации Галяминой с призывами к участию в несанкционированных акциях.В пресс-службе ВК заявили, что передача таких данных невозможна."Для начала критически важно отметить - выдача данных о посетителях страниц невозможна. "ВКонтакте" нет функциональности "Гости страницы". Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаём такие данные", - заявили в пресс-службе соцсети.Там добавили, что по требованию законодательства все компании обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. "При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона - после проверки всех необходимых требований к таким запросам", - заявили в ВК."Но, рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку "Нравится", а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона", - сказали в компании."При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел - такого требования законодательство не содержит", - заключили в ВК.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет. Галямина называет обвинения абсурдными и политически мотивированными.Дело состоит из 16 томов, содержащих допросы свидетелей, часы видеозаписей, прослушки и сведения о пользователях социальных сетей со страницы осуждённой.

https://ria.ru/20210220/arest-1598429888.html

https://ria.ru/20210310/tarasova-1600633213.html

https://ria.ru/20210310/srok-1600599542.html

москва

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юлия галямина, следственный комитет россии (ск рф), вконтакте, москва