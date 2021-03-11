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Путин заявил, что вакцинация россиян должна быть на первом месте
Путин заявил, что вакцинация россиян должна быть на первом месте
Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:14
2021-03-11T16:14
2021-03-11T16:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки. Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ, так же как и базовые продукты питания", - сказал Путин на совещании по инвестициям.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки. Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ, так же как и базовые продукты питания", - сказал Путин на совещании по инвестициям.