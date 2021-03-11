https://ria.ru/20210311/vaktsiny-1600795457.html

Путин заявил, что вакцинация россиян должна быть на первом месте

Путин заявил, что вакцинация россиян должна быть на первом месте

Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:14

2021-03-11T16:14

2021-03-11T16:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки. Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан РФ, так же как и базовые продукты питания", - сказал Путин на совещании по инвестициям.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин