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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600834966.html
В Евросоюзе одобрили применение четвертой вакцины от коронавируса
В Евросоюзе одобрили применение четвертой вакцины от коронавируса
Европейская комиссия решила авторизовать для использования на рынке и выдать условное регистрационное удостоверение четвертой по счету в ЕС вакцине против... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:01
2021-03-11T19:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
johnson & johnson
европа
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Европейская комиссия решила авторизовать для использования на рынке и выдать условное регистрационное удостоверение четвертой по счету в ЕС вакцине против коронавируса, на этот раз от фармацевтического подразделения Johnson &amp; Johnson (J&amp;J ) - компании Janssen-Cilag, сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес."ЕК выдала условное маркетинговое разрешение вакцине против коронавируса от J&amp;J. Теперь для граждан в Европе и за ее пределами доступно четыре вакцины. Мы продолжим работать с компанией, чтобы гарантировать по возможности бесперебойные поставки", - написала еврокомиссар.Теперь производитель сможет начать поставки препарата на европейский рынок.Ранее в четверг вакцину одобрил для использования европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Фармацевтическое подразделение J&amp;J компания Janssen-Cilag 15 февраля этого года подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы rolling review.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&amp;Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей. В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, европа

В Евросоюзе одобрили применение четвертой вакцины от коронавируса

19:01 11.03.2021 (обновлено: 19:53 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Европейская комиссия решила авторизовать для использования на рынке и выдать условное регистрационное удостоверение четвертой по счету в ЕС вакцине против коронавируса, на этот раз от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ) - компании Janssen-Cilag, сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
"ЕК выдала условное маркетинговое разрешение вакцине против коронавируса от J&J. Теперь для граждан в Европе и за ее пределами доступно четыре вакцины. Мы продолжим работать с компанией, чтобы гарантировать по возможности бесперебойные поставки", - написала еврокомиссар.
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8 марта, 16:38Распространение коронавируса
В Евросоюзе заявили о приоритете собственных вакцин от коронавируса
Теперь производитель сможет начать поставки препарата на европейский рынок.
Ранее в четверг вакцину одобрил для использования европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Фармацевтическое подразделение J&J компания Janssen-Cilag 15 февраля этого года подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы rolling review.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей. В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзJohnson & JohnsonЕвропа
 
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