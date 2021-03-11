Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600797503.html
Регулятор Евросоюза одобрил четвертую вакцину от коронавируса
Регулятор Евросоюза одобрил четвертую вакцину от коронавируса
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании Комитета по лекарственным средствам для... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:32
2021-03-11T16:50
распространение коронавируса
еврокомиссия
johnson & johnson
в мире
коронавирус covid-19
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании Комитета по лекарственным средствам для человека в четверг одобрил к использованию на европейском рынке четвертой по счету в ЕС вакцину против коронавируса - от фармацевтического подразделения Johnson &amp; Johnson (J&amp;J ), компании Janssen-Cilag, говорится в заявлении регулятора."ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет", - говорится в документе.Теперь окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.Фармацевтическое подразделение J&amp;J - компания Janssen-Cilag 15 февраля подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы (rolling review).ЕМА в феврале сообщало, что научный комитет агентства оценит вакцину J&amp;J в ускоренном режиме и сможет дать свою рекомендацию уже в середине марта при условии, что данные, предоставленные компанией, будут достаточными, полными и заслуживающими доверия. "Такое короткое время для оценки (вакцины) возможно только потому, что ЕМА уже оценило некоторые данные в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling review)", - пояснял регулятор.Использование вакцины J&amp;J в США, Канаде и Бахрейне, по данным СМИ, показало ее эффективность на 85% для предотвращения тяжелого течения заболевания, предотвращения госпитализации и смерти от коронавируса.Согласно договору, Еврокомиссия зарезервировала в компании J&amp;J всего 400 миллионов доз вакцины с возможностью допзакупки еще 200 миллионов доз. В 2021 году J&amp;J обязалась поставить в страны ЕС 200 миллионов доз своей вакцины. Первые поставки должны стартовать уже в апреле, и до конца июня компания обязана снабдить Евросоюз 55 миллионами доз препарата. В третьем квартале поставки должны удвоиться. При этом ранее СМИ сообщали, что производитель сталкивается с определенными трудностями в производстве и опасается, что не сможет во втором квартале в полной мере выполнить свои обязательства перед заказчиками.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html
https://ria.ru/20210310/chekhiya-1600620301.html
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600129896.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еврокомиссия, johnson & johnson, в мире, коронавирус covid-19, евросоюз

Регулятор Евросоюза одобрил четвертую вакцину от коронавируса

16:32 11.03.2021 (обновлено: 16:50 11.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании Комитета по лекарственным средствам для человека в четверг одобрил к использованию на европейском рынке четвертой по счету в ЕС вакцину против коронавируса - от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag, говорится в заявлении регулятора.
"ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет", - говорится в документе.
Теперь окончательное решение по выведению вакцины на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.
Фармацевтическое подразделение J&J - компания Janssen-Cilag 15 февраля подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы (rolling review).
Медицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 09:10Распространение коронавируса
Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"
ЕМА в феврале сообщало, что научный комитет агентства оценит вакцину J&J в ускоренном режиме и сможет дать свою рекомендацию уже в середине марта при условии, что данные, предоставленные компанией, будут достаточными, полными и заслуживающими доверия. "Такое короткое время для оценки (вакцины) возможно только потому, что ЕМА уже оценило некоторые данные в ходе процедуры постепенной экспертизы (rolling review)", - пояснял регулятор.
Использование вакцины J&J в США, Канаде и Бахрейне, по данным СМИ, показало ее эффективность на 85% для предотвращения тяжелого течения заболевания, предотвращения госпитализации и смерти от коронавируса.
Согласно договору, Еврокомиссия зарезервировала в компании J&J всего 400 миллионов доз вакцины с возможностью допзакупки еще 200 миллионов доз. В 2021 году J&J обязалась поставить в страны ЕС 200 миллионов доз своей вакцины. Первые поставки должны стартовать уже в апреле, и до конца июня компания обязана снабдить Евросоюз 55 миллионами доз препарата. В третьем квартале поставки должны удвоиться. При этом ранее СМИ сообщали, что производитель сталкивается с определенными трудностями в производстве и опасается, что не сможет во втором квартале в полной мере выполнить свои обязательства перед заказчиками.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:55Распространение коронавируса
Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:08Распространение коронавируса
Вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран
 
Распространение коронавирусаЕврокомиссияJohnson & JohnsonВ миреКоронавирус COVID-19Евросоюз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Лента новостейМолния