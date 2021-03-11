https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html
Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" – лучший вариант из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Об этом пишет немецкое издание Focus,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:06
2021-03-11T03:06
2021-03-11T05:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" – лучший вариант из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Об этом пишет немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться".В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, германия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"
– лучший вариант из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Об этом пишет немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.
"Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", - приводит издание слова Хайлемана.
Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.
Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии
: "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться".
В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>