https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html

Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями

Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" – лучший вариант из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Об этом пишет немецкое издание Focus,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:06

2021-03-11T03:06

2021-03-11T05:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599751197_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_62fdcfee8e16cae8a7aa06bb65217208.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" – лучший вариант из всех существующих на сегодняшний день препаратов. Об этом пишет немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться".В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, германия