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На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"
На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"
Депутаты Львовского горсовета требуют запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партии Шария",... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:46
2021-03-11T21:46
оппозиционная платформа - за жизнь
ивано-франковск
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мар - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета требуют запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партии Шария", обвиняя их в пророссийской позиции.Мэрии Ивано-Франковска и Черновцов в конце февраля обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности страны (СНБО) с просьбой о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь"."Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс завершить эту борьбу, поэтому просим подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партию Шария", - говорится в тексте заявления депутатов, опубликованном местным изданием "Львовский портал".
https://ria.ru/20210309/dopros-1600531216.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ивано-франковск, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине призвали запретить "Оппозиционную платформу" и "Партию Шария"

21:46 11.03.2021
 
© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Fotolia / Seqoya
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КИЕВ, 11 мар - РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета требуют запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партии Шария", обвиняя их в пророссийской позиции.
Мэрии Ивано-Франковска и Черновцов в конце февраля обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности страны (СНБО) с просьбой о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
"Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс завершить эту борьбу, поэтому просим подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Партию Шария", - говорится в тексте заявления депутатов, опубликованном местным изданием "Львовский портал".
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньИвано-ФранковскВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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