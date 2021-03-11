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Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения
Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения
Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:57
2021-03-11T13:22
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", - сказал Патрушев в ходе заседания правительства."При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. Значительная доля из них - переходящие остатки 2020 года", - добавил он.По его словам, в настоящее время аграриям необходимо закупить еще 1,4 миллиона тонн для проведения весенних полевых работ. "Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 килограммов на один гектар пашни, что на 5 килограммов выше прошлогоднего уровня", - отметил министр.Фиксация цен - одна из двух предложенных главой Минсельхоза мер для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.Патрушев сообщил, что, по информации регионов, в России наблюдается рост цен на отдельные виды удобрения. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11% до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - сказал министр.
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения

12:57 11.03.2021 (обновлено: 13:22 11.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университетаУдобрение на основе смектита
Удобрение на основе смектита - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", - сказал Патрушев в ходе заседания правительства.
"При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. Значительная доля из них - переходящие остатки 2020 года", - добавил он.
По его словам, в настоящее время аграриям необходимо закупить еще 1,4 миллиона тонн для проведения весенних полевых работ. "Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 килограммов на один гектар пашни, что на 5 килограммов выше прошлогоднего уровня", - отметил министр.
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Фиксация цен - одна из двух предложенных главой Минсельхоза мер для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.
Патрушев сообщил, что, по информации регионов, в России наблюдается рост цен на отдельные виды удобрения. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11% до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - сказал министр.
 
Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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