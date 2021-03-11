https://ria.ru/20210311/udobrenie-1600751197.html

Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения

Минсельхоз предложил заморозить цены на основные удобрения

Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:57

2021-03-11T12:57

2021-03-11T13:22

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", - сказал Патрушев в ходе заседания правительства."При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. Значительная доля из них - переходящие остатки 2020 года", - добавил он.По его словам, в настоящее время аграриям необходимо закупить еще 1,4 миллиона тонн для проведения весенних полевых работ. "Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 килограммов на один гектар пашни, что на 5 килограммов выше прошлогоднего уровня", - отметил министр.Фиксация цен - одна из двух предложенных главой Минсельхоза мер для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.Патрушев сообщил, что, по информации регионов, в России наблюдается рост цен на отдельные виды удобрения. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11% до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - сказал министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/udobreniya-1597487153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика