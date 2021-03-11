https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600719700.html

Власти Турции планируют изменить правила въезда в страну

Власти Турции планируют изменить правила въезда в страну

С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от крупного... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:56

2021-03-11T10:56

2021-03-11T10:56

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.Минздрав страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Исключение сделано для гостей, следующих транзитом, которые должны заполнять документ на борту самолета, утверждают представители авиакомпании.По новым правилам, прибывающие граждане (в том числе и подданные Турции) должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава https://register.health.gov.tr. Документ необходимо и распечатать, и скачать на электронное устройство (смартфон, планшет). Анкету нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. При регистрации на сайте Минздрава система требует указывать работающий мобильный телефон. Программа выдаст туристу HES-код, необходимый для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция