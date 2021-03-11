https://ria.ru/20210311/tuman-1600746845.html

Врач рассказал о "мозговом тумане" у переболевших COVID-19

Врач рассказал о "мозговом тумане" у переболевших COVID-19

Пациенты после коронавируса описывают свое состояние как "мозговой туман", оно характеризуется когнитивными нарушениями, тревожностью, бессонницей, рассказал... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:49

2021-03-11T12:49

2021-03-11T12:49

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пациенты после коронавируса описывают свое состояние как "мозговой туман", оно характеризуется когнитивными нарушениями, тревожностью, бессонницей, рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Постковидные расстройства, по нашим наблюдениям, укладываются в ... мы описали это церебрастеническая симптоматика, и в психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространением такое словосочетание - "мозговой туман", так пациенты описывают свое состояние из инфекционного процесса", - пояснил эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".По его словам, состояние характеризуется преимущественно когнитивными нарушениями в сочетании с нарушениями сна, с тревогой, у многих пациентов - с депрессивными проявлениями. Он также добавил, что существует и внековидные расстройства, вызванные информационной составляющей - инфодемией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/covid-1599268399.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество