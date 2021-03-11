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Житель Тулуна, обвиняемый в убийствах, предстанет перед судом
Житель Тулуна, обвиняемый в убийствах, предстанет перед судом
Житель Тулуна, обвиняемый в двух убийствах и серии изнасилований женщин, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК СК по Иркутской области. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:53
2021-03-11T12:40
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
тулун
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель Тулуна, обвиняемый в двух убийствах и серии изнасилований женщин, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК СК по Иркутской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна. Мужчина действовал всегда по одной схеме - угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.Он был задержан и арестован, дал признательные показания о совершении двух убийств и 27 изнасилований женщин. Обвиняемому было предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину он признал в полном объеме."В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600410793.html
иркутская область
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Кадры из суда с обвиняемым в убийствах и изнасилованиях женщин в Тулуне
Кадры из суда с обвиняемым в убийствах и изнасилованиях женщин в Тулуне
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, тулун, происшествия

Житель Тулуна, обвиняемый в убийствах, предстанет перед судом

10:53 11.03.2021 (обновлено: 12:40 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель Тулуна, обвиняемый в двух убийствах и серии изнасилований женщин, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК СК по Иркутской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна. Мужчина действовал всегда по одной схеме - угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.
Он был задержан и арестован, дал признательные показания о совершении двух убийств и 27 изнасилований женщин. Обвиняемому было предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину он признал в полном объеме.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьТулунПроисшествия
 
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