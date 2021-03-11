https://ria.ru/20210311/tulun-1600720446.html

Житель Тулуна, обвиняемый в убийствах, предстанет перед судом

Житель Тулуна, обвиняемый в убийствах, предстанет перед судом

Житель Тулуна, обвиняемый в двух убийствах и серии изнасилований женщин, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК СК по Иркутской области. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:53

2021-03-11T10:53

2021-03-11T12:40

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

тулун

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600743282_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0189d1b102299aba6ae3e6ccd30dcbf7.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель Тулуна, обвиняемый в двух убийствах и серии изнасилований женщин, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК СК по Иркутской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна. Мужчина действовал всегда по одной схеме - угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера.Он был задержан и арестован, дал признательные показания о совершении двух убийств и 27 изнасилований женщин. Обвиняемому было предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину он признал в полном объеме."В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600410793.html

иркутская область

тулун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из суда с обвиняемым в убийствах и изнасилованиях женщин в Тулуне Кадры из суда с обвиняемым в убийствах и изнасилованиях женщин в Тулуне 2021-03-11T10:53 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, тулун, происшествия