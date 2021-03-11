https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html

Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ

Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ

Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:15

2021-03-11T16:15

2021-03-11T18:13

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Так он прокомментировал случай с протоиереем Биробиджанской епархии РПЦ Андреем Винарским, который в среду был арестован на 20 суток по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (часть 8 ст. 20.2 КоАП). Винарский регулярно выступает в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначали штрафы и административные аресты."Участие в политической борьбе для священников недопустимо и противоречит Основам социальной концепции Русской православной церкви", - сказал Кипшидзе.Отвечая на вопрос, может ли духовенство участвовать в несанкционированных митингах, он отметил, что священник обязан соблюдать законы Российской Федерации, "как и любой другой гражданин". "Святейший Патриарх (Московский и вся Руси Кирилл – ред.) неоднократно подчеркивал, что Церковь призвана к тому, чтобы объединять общество поверх политических разногласий, а не становиться линией разделений. Убежден, что появление священников на митингах и их участие в любой политической агитации подрывает позиции Церкви в обществе", - заключил представитель Русской церкви.Пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина ранее рассказала РИА Новости, что архиепископ Ефрем после первого задержания Винарского "категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора".Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Служит настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономии.

https://ria.ru/20210311/aktsii-1600741009.html

https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение