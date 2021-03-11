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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html
Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ
Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ
Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:15
2021-03-11T18:13
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Так он прокомментировал случай с протоиереем Биробиджанской епархии РПЦ Андреем Винарским, который в среду был арестован на 20 суток по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (часть 8 ст. 20.2 КоАП). Винарский регулярно выступает в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначали штрафы и административные аресты."Участие в политической борьбе для священников недопустимо и противоречит Основам социальной концепции Русской православной церкви", - сказал Кипшидзе.Отвечая на вопрос, может ли духовенство участвовать в несанкционированных митингах, он отметил, что священник обязан соблюдать законы Российской Федерации, "как и любой другой гражданин". "Святейший Патриарх (Московский и вся Руси Кирилл – ред.) неоднократно подчеркивал, что Церковь призвана к тому, чтобы объединять общество поверх политических разногласий, а не становиться линией разделений. Убежден, что появление священников на митингах и их участие в любой политической агитации подрывает позиции Церкви в обществе", - заключил представитель Русской церкви.Пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина ранее рассказала РИА Новости, что архиепископ Ефрем после первого задержания Винарского "категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора".Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Служит настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономии.
https://ria.ru/20210311/aktsii-1600741009.html
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религия, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение

Участие в политической борьбе недопустимо для духовенства, заявили в РПЦ

16:15 11.03.2021 (обновлено: 18:13 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Так он прокомментировал случай с протоиереем Биробиджанской епархии РПЦ Андреем Винарским, который в среду был арестован на 20 суток по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (часть 8 ст. 20.2 КоАП). Винарский регулярно выступает в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначали штрафы и административные аресты.
Вход в храм - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Протоиерей РПЦ арестован за участие в несогласованных акциях
"Участие в политической борьбе для священников недопустимо и противоречит Основам социальной концепции Русской православной церкви", - сказал Кипшидзе.
Отвечая на вопрос, может ли духовенство участвовать в несанкционированных митингах, он отметил, что священник обязан соблюдать законы Российской Федерации, "как и любой другой гражданин".
"Святейший Патриарх (Московский и вся Руси Кирилл – ред.) неоднократно подчеркивал, что Церковь призвана к тому, чтобы объединять общество поверх политических разногласий, а не становиться линией разделений. Убежден, что появление священников на митингах и их участие в любой политической агитации подрывает позиции Церкви в обществе", - заключил представитель Русской церкви.
Пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина ранее рассказала РИА Новости, что архиепископ Ефрем после первого задержания Винарского "категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора".
Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Служит настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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