https://ria.ru/20210311/tseny-1600842182.html

Решетников объяснил, зачем власти мониторят цены на продукты

Решетников объяснил, зачем власти мониторят цены на продукты

Мониторинг цен позволит правительству России взаимодействовать с бизнесом, чтобы не допустить влияния роста мировых цен на продовольствие на внутренний рынок,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:57

2021-03-11T19:57

2021-03-11T19:57

максим решетников

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839541_0:100:2852:1704_1920x0_80_0_0_eace59314b5de9ceb9a86670fd89bd16.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мониторинг цен позволит правительству России взаимодействовать с бизнесом, чтобы не допустить влияния роста мировых цен на продовольствие на внутренний рынок, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге с журналистами.Он подчеркнул, что экономические механизмы, в отличие от административных, требуют определенного времени для проработки, внедрения, для того чтобы они заработали. "Поэтому очень важно мониторить ситуацию и видеть процессы, что называется, в зародыше, чтобы вовремя принимать меры", - указал министр.Решетников также пояснил, что экономические механизмы, как правило, являются комплексными, то есть требуют принятия одновременных решений: выделения субсидий, дотаций, таможенно-тарифной политики, принятия решений по экспортным или импортным пошлинам, по квотам, возможно, налоговых инструментов."Они сложные, поэтому требуется участие всех органов власти. Порядок мониторинга закрепляет как раз ответственность за определенные группы социально значимых товаров за конкретными федеральными органами власти, чтобы они вовремя вырабатывали меры, чтобы заранее осуществлять регулирование", - заявил министр.Он уточнил, что при этом используется широкий спектр информации: от ККТ, ФАС, различная статистика. Анализ влияния мер на текущую ситуацию происходит еженедельно при участии всех ведомств, отметил Решетников.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600796538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика