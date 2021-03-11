https://ria.ru/20210311/tseny-1600837517.html

В России выросли цены на сахар и картофель

В России выросли цены на сахар и картофель

Цены на куриное мясо и яйца со 2 по 9 марта немного замедлили рост, стоимость сахара-песка и подсолнечного масла повысилась на 0,4% и 0,1% после стабилизации на РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:20

2021-03-11T19:20

2021-03-11T19:37

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Цены на куриное мясо и яйца со 2 по 9 марта немного замедлили рост, стоимость сахара-песка и подсолнечного масла повысилась на 0,4% и 0,1% после стабилизации на прошлой неделе, следует из материалов Росстата.Так, по данным статистического ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур в России за отчетный период выросла на 1,7% против роста на 1,8% на предыдущей неделе. "Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,7%, в том числе в 51 субъекте Российской Федерации – на 0,1-2%, в 26 субъектах – на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,7%", - добавляется в сообщении Росстата.Цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 0,9% против роста на 1% неделей ранее. По данным ведомства, в 66 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-3%, в шести - на 3,1-10%, в двух - цены не изменились, а в 11 субъектах РФ - снизились на 0,1-1,8%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться."На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах – на 1,1-2%. В 14 субъектах цены не изменились. В то же время в 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-3,2%", - добавляет Росстат. До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел, а в предыдущий отчетный период, с 24 февраля по 1 марта, его цена не изменилась.В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период со 2 по 9 марта подорожало в среднем на 0,1%. "В 37 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в трех субъектах – на 1-3,1%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%", - сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта - не менялась.Цена пшеничной муки со 2 по 9 марта в России осталась на прежнем уровне (за предыдущий период цены выросли на 0,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2%, как и неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2% (против 0,1%), а вермишель не изменилась в цене (на прошлой неделе - подорожала на 0,3%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,1% (за предыдущий период они не изменились). Рис подорожал на 0,1% (до этого не изменился в цене), гречневая крупа подорожала на 0,3%, как и за предыдущий период, а цены на пшено не изменились (против снижения на 0,1%).Цены на водку в России со 2 по 9 марта не менялись, началось снижение цен на помидоры, которые подешевели на 1,1%, продолжили падать и цены на огурцы, следует из данных Росстата.Со 2 по 9 марта цены на свежие огурцы снизились сразу на 5,3%. Неделей ранее, с 24 февраля по 1 марта, они подешевели на 1,7%, тогда как в период с 16 по 24 февраля рост цен на них составлял 0,7%. В свою очередь, помидоры за отчетный период подешевели на 1,1% против роста на 0,3% за неделю с 24 февраля по 1 марта. За февраль помидоры в РФ подорожали на 7,1%, огурцы - на 18%."За счет снижения цен на огурцы - на 5,3% и помидоры - на 1,1%, - плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,3%", - говорится в материалах. За предыдущий период цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,4%.Картофель за истекшую неделю подорожал на 2,6% (с 24 февраля по 1 марта - на 2%), свежая белокочанная капуста - на 1,2% (против 1,1%), репчатый лук - на 1,2% (против 1,1%), морковь - на 2,6% (против 1,9%), яблоки - на 0,3% (против 0,4%).Со 2 по 9 марта также выросли цены на свинину (на 1%), говядину и мороженую рыбу (на 0,4%), баранину и гречневую крупу (на 0,3%). Вареная колбаса, сливочное масло, печенье, черный чай подорожали на 0,2%, сосиски, сардельки, сычужные сыры и жирный творог - на 0,1%.Снизились цены на карамель (на 0,2%), мясные консервы, шоколадные конфеты и соль подешевели на 0,1%. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и сметану не изменились.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600796538.html

https://ria.ru/20210309/sovfed-1600426317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика