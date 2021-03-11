https://ria.ru/20210311/tseny-1600796538.html
Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты
Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты
Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:19
2021-03-11T16:19
2021-03-11T16:27
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, не должно быть таких "ценовых ударов", которые произошли по ряду продуктов, заявил президент России Владимир Путин."Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.
https://ria.ru/20210309/monitoring-1600478740.html
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владимир путин, экономика