https://ria.ru/20210311/trup-1600702087.html

Мужчина прожил более десяти лет с телом жены

Мужчина прожил более десяти лет с телом жены

Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:24

2021-03-11T06:24

2021-03-11T10:25

шотландия

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express.Останки Кристины Мэлли нашли в конце февраля в доме в пригороде Абердина медики, проводившие вакцинацию от коронавируса. Они решили отправиться к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку.Супруг Мэлли заявил, что она якобы находится за границей, однако позднее ее останки были обнаружены в доме, после чего было начато полицейское расследование.Точные обстоятельства смерти Мэлли, которой должно было быть более 80 лет, пока остаются неизвестными, однако следователи предполагают, что ее труп пролежал в доме более десяти лет.При этом представитель местной полиции указал, что на данный момент смерть женщины "рассматривается как необъяснимая".

https://ria.ru/20201224/samara-1590834411.html

шотландия

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шотландия, в мире