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Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T06:24
2021-03-11T06:24
2021-03-11T10:25
шотландия
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Житель Шотландии прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express.Останки Кристины Мэлли нашли в конце февраля в доме в пригороде Абердина медики, проводившие вакцинацию от коронавируса. Они решили отправиться к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку.Супруг Мэлли заявил, что она якобы находится за границей, однако позднее ее останки были обнаружены в доме, после чего было начато полицейское расследование.Точные обстоятельства смерти Мэлли, которой должно было быть более 80 лет, пока остаются неизвестными, однако следователи предполагают, что ее труп пролежал в доме более десяти лет.При этом представитель местной полиции указал, что на данный момент смерть женщины "рассматривается как необъяснимая".
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шотландия, в мире
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Житель Шотландии
прожил более десяти лет с трупом жены в собственном доме, сообщает издание Evening Express
.
Останки Кристины Мэлли нашли в конце февраля в доме в пригороде Абердина медики, проводившие вакцинацию от коронавируса. Они решили отправиться к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку.
Супруг Мэлли заявил, что она якобы находится за границей, однако позднее ее останки были обнаружены в доме, после чего было начато полицейское расследование.
Точные обстоятельства смерти Мэлли, которой должно было быть более 80 лет, пока остаются неизвестными, однако следователи предполагают, что ее труп пролежал в доме более десяти лет.
При этом представитель местной полиции указал, что на данный момент смерть женщины "рассматривается как необъяснимая".