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В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод
В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод
Власти Петербурга к началу следующей недели определят первые городские театры, спектакли которых будут сопровождаться сурдопереводом, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:39
2021-03-11T11:39
2021-03-11T11:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Власти Петербурга к началу следующей недели определят первые городские театры, спектакли которых будут сопровождаться сурдопереводом, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский."Продолжая работу над сопровождением сурдопереводом театральных постановок, провел рабочую встречу с представителями центра управления регионом, комитета по культуре и руководителями театров. К следующей неделе определим состав первых театров-участников, которые сделают постановки доступными для людей с ограничениями слуха", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По словам Пиотровского, схема внедрения сурдоперевода театральных постановок "будет варьироваться в зависимости от профиля и особенностей учреждений культуры".Ранее в феврале Пиотровский призвал внедрить практику сурдоперевода во всех театрах города. По его словам, в Петербурге функционирует более 60 театров, не считая оперу и балет, однако возможности людей с ограничением слуха пока учтены только в театре эстрады имени Аркадия Райкина.Согласно материалам администрации Санкт-Петербурга, по состоянию на 1 октября 2020 года в городе проживали около 566,5 тысяч инвалидов, в том числе более 19 тысяч человек с нарушениями слуха.
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театр, новости культуры, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Власти Петербурга к началу следующей недели определят первые городские театры, спектакли которых будут сопровождаться сурдопереводом, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
"Продолжая работу над сопровождением сурдопереводом театральных постановок, провел рабочую встречу с представителями центра управления регионом, комитета по культуре и руководителями театров. К следующей неделе определим состав первых театров-участников, которые сделают постановки доступными для людей с ограничениями слуха", - написал
он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам Пиотровского, схема внедрения сурдоперевода театральных постановок "будет варьироваться в зависимости от профиля и особенностей учреждений культуры".
"Для начала мы дополним сурдопереводом трансляции праздничных городских программ - к 9 мая, ко дню города, к дню военно-морского флота - и некоторые постановки, которые выложены в сети", - пообещал вице-губернатор.
Ранее в феврале Пиотровский призвал внедрить практику сурдоперевода во всех театрах города. По его словам, в Петербурге функционирует более 60 театров, не считая оперу и балет, однако возможности людей с ограничением слуха пока учтены только в театре эстрады имени Аркадия Райкина.
Согласно материалам администрации Санкт-Петербурга, по состоянию на 1 октября 2020 года в городе проживали около 566,5 тысяч инвалидов, в том числе более 19 тысяч человек с нарушениями слуха.