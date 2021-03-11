https://ria.ru/20210311/teatr-1600729514.html

В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод

В Петербурге выбирают театры, где будет сурдоперевод

Власти Петербурга к началу следующей недели определят первые городские театры, спектакли которых будут сопровождаться сурдопереводом, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:39

2021-03-11T11:39

2021-03-11T11:39

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театр

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Власти Петербурга к началу следующей недели определят первые городские театры, спектакли которых будут сопровождаться сурдопереводом, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский."Продолжая работу над сопровождением сурдопереводом театральных постановок, провел рабочую встречу с представителями центра управления регионом, комитета по культуре и руководителями театров. К следующей неделе определим состав первых театров-участников, которые сделают постановки доступными для людей с ограничениями слуха", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По словам Пиотровского, схема внедрения сурдоперевода театральных постановок "будет варьироваться в зависимости от профиля и особенностей учреждений культуры".Ранее в феврале Пиотровский призвал внедрить практику сурдоперевода во всех театрах города. По его словам, в Петербурге функционирует более 60 театров, не считая оперу и балет, однако возможности людей с ограничением слуха пока учтены только в театре эстрады имени Аркадия Райкина.Согласно материалам администрации Санкт-Петербурга, по состоянию на 1 октября 2020 года в городе проживали около 566,5 тысяч инвалидов, в том числе более 19 тысяч человек с нарушениями слуха.

https://ria.ru/20210301/teatr-1599125229.html

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театр, новости культуры, санкт-петербург