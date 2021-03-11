https://ria.ru/20210311/taksi-1600819636.html

В МВД выступили против послаблений для такси по перевозке детей

В МВД выступили против послаблений для такси по перевозке детей

Идея ввести послабления для такси по перевозке детей неправильна и небезопасна, МВД РФ выступит против, если будет ее общественное обсуждение, заявил... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:49

2021-03-11T17:49

2021-03-11T17:49

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Идея ввести послабления для такси по перевозке детей неправильна и небезопасна, МВД РФ выступит против, если будет ее общественное обсуждение, заявил заместитель начальника отдела технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.В ходе обсуждения на круглом столе в Общественной палате темы "Социальная политика в отношении обеспечения безопасности детей-пассажиров" было предложено сделать для городов послабление в части использования детских кресел - например, разрешить их не использовать в такси."Есть общие правила перевозки детей, которые должны выполняться. У нас транспортное средство - источник повышенной опасности... Детей, слава богу, не такое большое количество пострадавших, но это не значит, что надо разрешать по городу возить детей без детских удерживающих устройств", - сказал Чипурин.Он добавил, что, по его мнению, вводить послабления для перевозки детей в легковом такси неправильно и небезопасно. МВД России "категорически против" таких инициатив, их вообще не стоит рассматривать, подчеркнул Чипурин.

https://ria.ru/20201029/taksi-1582153284.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество