https://ria.ru/20210311/sweden-1600814621.html

СМИ: глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым

СМИ: глава МВД Швеции оконфузился на встрече с Колокольцевым

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг выглядел непрофессионально на встрече с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом пишет газета Svenska РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:28

2021-03-11T17:28

2021-03-11T17:28

микаэль дамберг

россия

владимир колокольцев

швеция

в мире

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Колокольцев отчитал шведского министра за слова о Крыме

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг выглядел непрофессионально на встрече с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источник.Встреча состоялась в феврале 2020 года в Стокгольме во время конференции по безопасности дорожного движения. Российская сторона опубликовала тогда пресс-релиз об успешных переговорах, шведы же предпочли не афишировать беседу Колокольцева и Дамберга. По запросу Svenska Dagbladet документы, касающиеся встречи, были рассмотрены на предмет секретности и отчасти предоставлены газете.Из записей следует, что глава МВД Швеции рассказал российскому коллеге о проблемах королевства с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом. Он отметил, что угроза исходит как от исламистов, так и от праворадикалов. Колокольцев согласился с Дамбергом и призвал сотрудничать в борьбе с терроризмом. Шведский министр также осудил Россию за действия в Крыму. Однако Колокольцев отверг критику и заявил, что "современный мир хрупок". Он указал, что нельзя "зацикливаться на Полтавской битве", а также призвал двигаться дальше. Глава МВД отметил, что для этого необходим диалог между Москвой и Стокгольмом."Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику. Что-то вроде: поговори об этом с кем-нибудь другим", — заявил изданию источник с опытом международной полицейской работы.По словам собеседника газеты, непонятно, что дала королевству беседа Дамберга с Колокольцевым, так как шведский министр говорил "обо всем подряд". "Выглядит довольно непрофессионально со стороны шведов", — заключил он. Эксперт по разведке профессор Вильхельм Агрелль, в свою очередь, предостерег, что контакты с представителями России для Швеции могут быть рискованными. "Если кто-то и умеет хорошо вести такую игру, так это Россия. Я бы не рассчитывал, что Швеция справится с этой задачей на уровне россиян", — отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210202/shvetsiya-1595739114.html

https://ria.ru/20200205/1564285834.html

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микаэль дамберг, россия, владимир колокольцев, швеция, в мире