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https://ria.ru/20210311/sverkhprovodnik-1600776584.html
Ученые синтезировали новый высокотемпературный сверхпроводник
Ученые синтезировали новый высокотемпературный сверхпроводник
Российские химики вместе с зарубежными коллегами теоретически и экспериментально доказали существование нового высокотемпературного сверхпроводника – гидрида... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:41
2021-03-11T17:55
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
сверхпроводники
физика
химия
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
мисис
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские химики вместе с зарубежными коллегами теоретически и экспериментально доказали существование нового высокотемпературного сверхпроводника – гидрида иттрия (YH6). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.Гидриды иттрия входят в тройку самых высокотемпературных сверхпроводников из ныне известных. На первом месте находится вещество с неизвестным до конца составом из системы S-C-H. У него появляется сверхпроводимость при температуре 288 K. На втором — гидрид лантана LaH10 с температурой сверхпроводимости 259 K, а на третьем — гидриды иттрия YH6 и YH9 с максимальными температурами сверхпроводимости 224 K и 243 К, соответственно.Эти вещества достигают своих максимальных значений температуры сверхпроводимости при очень высоких давлениях: 2,7 миллионов атмосфер для S-C-H и примерно 1,4-1,7 миллионов атмосфер для LaH10 и YH6. Необходимость таких больших давлений пока делает невозможным производство сверхпроводящего вещества в больших количествах. Сверхпроводимость гидрида иттрия YH6 была предсказана китайскими учеными в 2015 году, теперь же международная группа ученых под руководством профессора Сколтеха и НИТУ МИСиС Артема Оганова и доктора Ивана Трояна из Института кристаллографии РАН теоретически и экспериментально исследовала свойства этого соединения."До 2015 года рекордом высокотемпературной сверхпроводимости была температура 138 K или 166 K под давлением. Если бы кто-то пять лет назад сказал про комнатную сверхпроводимость, это бы вызвало только усмешку, а сейчас это реальность. Сейчас идет речь о том, чтобы получить комнатную сверхпроводимость при более низких давлениях", — приводятся в пресс-релизе Сколтеха слова Дмитрия Семенока, одного из авторов работы.Как правило, высокотемпературные сверхпроводники сначала предсказывают теоретически, а потом создают и изучают экспериментально. Так произошло и с гидридом иттрия YH6."Cначала мы широко раскидываем сети и смотрим много разных веществ на компьютере. Это дает возможность развить большую скорость. После грубого скрининга идут более детальные расчеты. За год мы можем просмотреть полсотни-сотню веществ, а эксперимент по каждому из наиболее интересных веществ может длиться год-два", — комментирует Артем Оганов.Обычно теоретические расчеты позволяют предсказывать критические температуры сверхпроводимости с погрешностью примерно 10-15 процентов, а также критические магнитные поля с сопоставимой точностью. В случае гидрида иттрия YH6 теория и эксперимент плохо согласуются. Например, экспериментальное критическое магнитное поле оказывается в 2-2,5 раза выше теоретических предсказаний. C таким ученые сталкиваются впервые и объяснение им еще предстоит найти. Возможно, в этом веществе присутствуют дополнительные физические эффекты, не учтенные прежними теоретическими работами.
https://ria.ru/20200922/sverkhprovodniki-1577608716.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сверхпроводники, физика, химия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, мисис

Ученые синтезировали новый высокотемпературный сверхпроводник

14:41 11.03.2021 (обновлено: 17:55 11.03.2021)
 
© Ivan A. Troyan, et.al./Advanced Materials Высокотемпературный сверхпроводник гидрид иттрия
Высокотемпературный сверхпроводник гидрид иттрия - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Ivan A. Troyan, et.al./Advanced Materials
Высокотемпературный сверхпроводник гидрид иттрия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские химики вместе с зарубежными коллегами теоретически и экспериментально доказали существование нового высокотемпературного сверхпроводника – гидрида иттрия (YH6). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.
Гидриды иттрия входят в тройку самых высокотемпературных сверхпроводников из ныне известных. На первом месте находится вещество с неизвестным до конца составом из системы S-C-H. У него появляется сверхпроводимость при температуре 288 K. На втором — гидрид лантана LaH10 с температурой сверхпроводимости 259 K, а на третьем — гидриды иттрия YH6 и YH9 с максимальными температурами сверхпроводимости 224 K и 243 К, соответственно.
Эти вещества достигают своих максимальных значений температуры сверхпроводимости при очень высоких давлениях: 2,7 миллионов атмосфер для S-C-H и примерно 1,4-1,7 миллионов атмосфер для LaH10 и YH6. Необходимость таких больших давлений пока делает невозможным производство сверхпроводящего вещества в больших количествах.
Сверхпроводимость гидрида иттрия YH6 была предсказана китайскими учеными в 2015 году, теперь же международная группа ученых под руководством профессора Сколтеха и НИТУ МИСиС Артема Оганова и доктора Ивана Трояна из Института кристаллографии РАН теоретически и экспериментально исследовала свойства этого соединения.
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"До 2015 года рекордом высокотемпературной сверхпроводимости была температура 138 K или 166 K под давлением. Если бы кто-то пять лет назад сказал про комнатную сверхпроводимость, это бы вызвало только усмешку, а сейчас это реальность. Сейчас идет речь о том, чтобы получить комнатную сверхпроводимость при более низких давлениях", — приводятся в пресс-релизе Сколтеха слова Дмитрия Семенока, одного из авторов работы.
Как правило, высокотемпературные сверхпроводники сначала предсказывают теоретически, а потом создают и изучают экспериментально. Так произошло и с гидридом иттрия YH6.
"Cначала мы широко раскидываем сети и смотрим много разных веществ на компьютере. Это дает возможность развить большую скорость. После грубого скрининга идут более детальные расчеты. За год мы можем просмотреть полсотни-сотню веществ, а эксперимент по каждому из наиболее интересных веществ может длиться год-два", — комментирует Артем Оганов.
Обычно теоретические расчеты позволяют предсказывать критические температуры сверхпроводимости с погрешностью примерно 10-15 процентов, а также критические магнитные поля с сопоставимой точностью. В случае гидрида иттрия YH6 теория и эксперимент плохо согласуются. Например, экспериментальное критическое магнитное поле оказывается в 2-2,5 раза выше теоретических предсказаний.
C таким ученые сталкиваются впервые и объяснение им еще предстоит найти. Возможно, в этом веществе присутствуют дополнительные физические эффекты, не учтенные прежними теоретическими работами.
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