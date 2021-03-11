https://ria.ru/20210311/sukhogruz-1600765704.html

Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским

Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским

Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:49

2021-03-11T13:49

2021-03-11T13:49

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

румыния

коморские острова

украина

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."(Моряки - ред.) все 13 человек граждане Украины", - сообщил представитель ведомства.Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.Ранее в Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщили, что судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем (судовым менеджером) является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.В Росморречфлоте отмечают, что зарегистрированным владельцем судна является компания Comet Shipping, которая по документам ведомства зарегистрирована в Таллине. И в ведомстве, и в профсоюзе отметили, что владелец формально может быть в офшоре, а реально - украинский.

https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593396212.html

румыния

коморские острова

украина

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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), румыния, коморские острова, украина, в мире