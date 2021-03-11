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Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским
Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским
Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:49
2021-03-11T13:49
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
румыния
коморские острова
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."(Моряки - ред.) все 13 человек граждане Украины", - сообщил представитель ведомства.Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.Ранее в Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщили, что судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем (судовым менеджером) является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.В Росморречфлоте отмечают, что зарегистрированным владельцем судна является компания Comet Shipping, которая по документам ведомства зарегистрирована в Таллине. И в ведомстве, и в профсоюзе отметили, что владелец формально может быть в офшоре, а реально - украинский.
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), румыния, коморские острова, украина, в мире

Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским

13:49 11.03.2021
 
© Фото : VesselFinder / Cengiz Tokgöz Сухогруз Volgo Balt 179
Сухогруз Volgo Balt 179 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : VesselFinder / Cengiz Tokgöz
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"(Моряки - ред.) все 13 человек граждане Украины", - сообщил представитель ведомства.
Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.
Ранее в Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщили, что судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем (судовым менеджером) является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.
В Росморречфлоте отмечают, что зарегистрированным владельцем судна является компания Comet Shipping, которая по документам ведомства зарегистрирована в Таллине. И в ведомстве, и в профсоюзе отметили, что владелец формально может быть в офшоре, а реально - украинский.
Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)РумынияКоморские островаУкраинаВ мире
 
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