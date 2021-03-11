https://ria.ru/20210311/sukhogruz-1600734474.html

Российский сухогруз затонул у берегов Румынии

Российский сухогруз затонул у берегов Румынии

Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются, сообщила... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:57

2021-03-11T11:57

2021-03-11T11:57

румыния

ростов-на-дону

констанца

в мире

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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются, сообщила пресс-служба компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков."В 04.40 утра (03.40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.К спасательной операции присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также пограничная полиция Румынии. Пострадавшие будут доставлены в ближайший порт в городе Констанца.По предварительным данным, причиной затопления судна могли стать сложные погодные условия. Агентство Mediafax утоняет, что сухогруз покинул порт Ростова-на-Дону 6 марта и вечером 11 марта должен был прибыть в порт Констанца.

https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593396212.html

https://ria.ru/20201228/onega-1591167892.html

румыния

ростов-на-дону

констанца

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, ростов-на-дону, констанца, в мире