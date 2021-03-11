Российский сухогруз затонул у берегов Румынии
КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются, сообщила пресс-служба компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков.
"В 04.40 утра (03.40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
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На момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.
К спасательной операции присоединились Румынское агентство спасения человеческих жизней на море, а также пограничная полиция Румынии. Пострадавшие будут доставлены в ближайший порт в городе Констанца.
По предварительным данным, причиной затопления судна могли стать сложные погодные условия. Агентство Mediafax утоняет, что сухогруз покинул порт Ростова-на-Дону 6 марта и вечером 11 марта должен был прибыть в порт Констанца.
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