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Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:57
2021-03-11T21:57
2021-03-11T21:57
билли айлиш
тейлор свифт (певица)
джастин бибер
сша
культура
гарри стайлс
музыка
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety. Эту информацию подтвердил изданию Джек Сассман — исполнительный вице-президент CBS по спецпроектам, музыке и лайф-мероприятиям. "В этот раз музыка будет тяжелой как никогда раньше. А еще на открытии выступит невероятный Гарри Стайлс", — прокомментировал он, добавив, что это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы. Церемония продлится три с половиной часа. По мнению Сассмана, это "отличная возможность" для артистов выйти на сцену после карантина, связанного с COVID-19.Гарри Стайлс в этом году номинирован на три премии "Грэмми". Он поборется за статуэтки в категориях "Лучшее сольное поп-исполнение" (трек "Watermelon Sugar"), "Лучший вокальный поп-альбом" ("Fine Line") и "Лучшее музыкальное видео" ("Adore You"). Вместе с музыкантом номинантами объявлены Бейонсе, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Дуа Липа, Тейлор Свифт, участники K-pop группы BTS и соул-группы Black Pumas, рэпер Pop Smoke и другие известные исполнители. В этом году церемония награждения начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.
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РИА Новости
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билли айлиш, тейлор свифт (певица), джастин бибер, сша, гарри стайлс, музыка, новости культуры, грэмми
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает
Variety.
Эту информацию подтвердил изданию Джек Сассман — исполнительный вице-президент CBS по спецпроектам, музыке и лайф-мероприятиям. "В этот раз музыка будет тяжелой как никогда раньше. А еще на открытии выступит невероятный Гарри Стайлс", — прокомментировал он, добавив, что это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы.
Церемония продлится три с половиной часа. По мнению Сассмана, это "отличная возможность" для артистов выйти на сцену после карантина, связанного с COVID-19.
Гарри Стайлс в этом году номинирован на три премии "Грэмми". Он поборется за статуэтки в категориях "Лучшее сольное поп-исполнение" (трек "Watermelon Sugar"), "Лучший вокальный поп-альбом" ("Fine Line") и "Лучшее музыкальное видео" ("Adore You").
Вместе с музыкантом номинантами объявлены Бейонсе, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Дуа Липа, Тейлор Свифт, участники K-pop группы BTS и соул-группы Black Pumas, рэпер Pop Smoke и другие
известные исполнители.
В этом году церемония награждения начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.