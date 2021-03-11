Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210311/styles-1600828737.html
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:57
2021-03-11T21:57
билли айлиш
тейлор свифт (певица)
джастин бибер
сша
культура
гарри стайлс
музыка
новости культуры
грэмми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600830338_0:291:2715:1818_1920x0_80_0_0_0a18b5ac8f4b67792521a892a7d07384.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety. Эту информацию подтвердил изданию Джек Сассман — исполнительный вице-президент CBS по спецпроектам, музыке и лайф-мероприятиям. "В этот раз музыка будет тяжелой как никогда раньше. А еще на открытии выступит невероятный Гарри Стайлс", — прокомментировал он, добавив, что это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы. Церемония продлится три с половиной часа. По мнению Сассмана, это "отличная возможность" для артистов выйти на сцену после карантина, связанного с COVID-19.Гарри Стайлс в этом году номинирован на три премии "Грэмми". Он поборется за статуэтки в категориях "Лучшее сольное поп-исполнение" (трек "Watermelon Sugar"), "Лучший вокальный поп-альбом" ("Fine Line") и "Лучшее музыкальное видео" ("Adore You"). Вместе с музыкантом номинантами объявлены Бейонсе, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Дуа Липа, Тейлор Свифт, участники K-pop группы BTS и соул-группы Black Pumas, рэпер Pop Smoke и другие известные исполнители. В этом году церемония награждения начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.
https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600830338_0:11:2715:2047_1920x0_80_0_0_870c800f7de924de762efee27231333b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, тейлор свифт (певица), джастин бибер, сша, гарри стайлс, музыка, новости культуры, грэмми

Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"

21:57 11.03.2021
 
© AP Photo / Charles Sykes/InvisionГарри Стайлс
Гарри Стайлс - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми" откроет выступление Гарри Стайлса, сообщает Variety.
Эту информацию подтвердил изданию Джек Сассман — исполнительный вице-президент CBS по спецпроектам, музыке и лайф-мероприятиям. "В этот раз музыка будет тяжелой как никогда раньше. А еще на открытии выступит невероятный Гарри Стайлс", — прокомментировал он, добавив, что это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы.
Церемония продлится три с половиной часа. По мнению Сассмана, это "отличная возможность" для артистов выйти на сцену после карантина, связанного с COVID-19.
Гарри Стайлс в этом году номинирован на три премии "Грэмми". Он поборется за статуэтки в категориях "Лучшее сольное поп-исполнение" (трек "Watermelon Sugar"), "Лучший вокальный поп-альбом" ("Fine Line") и "Лучшее музыкальное видео" ("Adore You").
Вместе с музыкантом номинантами объявлены Бейонсе, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Дуа Липа, Тейлор Свифт, участники K-pop группы BTS и соул-группы Black Pumas, рэпер Pop Smoke и другие известные исполнители.
В этом году церемония награждения начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 13:50Культура
Альбом Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях

 
КультураБилли АйлишТейлор Свифт (певица)Джастин БиберСШАГарри СтайлсМузыкаНовости культурыГрэмми
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
Лента новостейМолния